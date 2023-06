Splatoon 3: Kommender DLC wird das Gameplay auf den Kopf stellen

In einem Interview mit Famitsu sprachen Produzent Hisashi Nogami und Co-Regisseure Shintaro Sato und Seita Inoue über den kommenden Side Order -DLC von Splatoon 3 . Über die Side Order-Erweiterung, die zuerst als Teil eines Trailers für den Saisonpass des Spiels vorgestellt wurde wurde, ist wenig bekannt. Nogami sagte jedoch, dass die Erweiterung eine “Einzelspielerkampagne” ist und “völlig neu und anders” sein wird.

“In der zweiten Welle dieses DLC springt eine neue Einzelspieler-Kampagne namens Side Order zum Splatoon 3-Spiel. Seht selbst, was aus dem Inkopolis Square geworden ist, dem zentralen Bereich aus Splatoon 2“, heißt es in einer Beschreibung für die Erweiterung. Es gibt kein aktuelles Veröffentlichungsdatum für den zweiten DLC für das Spiel. Sobald sich daran etwas ändert, werden wir euch sofort Bescheid geben! Einstweilen verweisen wir an dieser Stelle zu unserem Review des Titels.