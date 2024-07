Splatoon 3 Grand Festival findet vom 13.-16.9.2024 statt

Splatoon-Fans, aufgepasst! Vom 13. bis 16. September findet mit dem Splatoon 3 Grand Festival das größte Splatfest aller Zeiten statt. Auf alle Mitglieder von Nintendo Switch Online wartet ein dreitägiges Festival mit Musik, farbenfrohen Wettkämpfen und Community-Spaß. Diesmal ist nicht nur Surimi Syndicate, das Moderatoren-Team des Anarchie-Splatcast mit von der Partie. Es werden alle drei Kult-Bands aus der Splatoon -Serie auftreten, während die Spieler:innen bei diesem Splatfest versuchen, die schwierige Frage zu beantworten, was ihnen am wichtigsten ist: Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Einen ersten Blick auf die Festivalbühne erhaltet ihr hier:

Für Neulinge, die sich gerne in die bunten Farbschlachten stürzen wollen, gibt es ab 25. Juli im Handel und im My Nintendo Store ein Paket, das die physische Version von Splatoon 3, einen Code für den Splatoon 3 Erweiterungspass und eine 3-monatige (90-tägige) Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online enthält. Darüber hinaus werden am 5. September zwei neue Sets von amiibo-Figuren veröffentlicht: eines mit den Sea Sirens und eines mit TentaCool, die im Story-Modus von Splatoon 3 und in dem kostenpflichtigen Download-Spiel Ruf zur Ordnung auftreten.

Das bisher größte Splatfest in Splatoon 3, ein attraktives Splatoon 3-Bundle und neue amiibo aus Splatoon 3 – wenn das mal nicht drei hervorragende Gründe sind, sich in die bunten Farbschlachten zu stürzen und ordentlich Tinte zu verspritzen.