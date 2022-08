Splatoon 2-Spieler:innen bekommen Boni in Splatoon 3 spendiert

Wenn ihr bereits Splatoon 2 gespielt habt, könnt ihr viele Boni in Splatoon 3 erhalten. Lest hier, was ihr dafür tun müsst!

Die Boni werden dann freigeschaltet, wenn ihr eure Speicherdaten in das neue Spiel übertragt. Das wissen wir von Nintendo selbst dank einer Ankündigung, kurz nachdem es den Splatoon 3 Direct-Präsentationsstream (zur Ankündigung) gehalten hatte. Wenn ihr Splatoon 3 mit einem Konto startet, auf dem Splatoon 2-Daten gespeichert sind, erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf Anarchie-Kämpfe und startet je nach eurem Rang im Vorgänger in einer höheren Einstufung. Das Spiel wird euch zudem mit anderen ehemaligen Splatoon 2-Spieler:innen mit einem ähnlichen Können zusammenbringen. Zudem bekommt ihr drei Gold-Lizenzen, mit denen ihr zusätzliche Hauptwaffen erhalten könnt.

Darüber hinaus enthüllte Nintendo auch einige Details über die Speicherdaten des neuen Titels. Das Spiel speichert die Progressionsdaten des Story-Modus intern in der Konsole, obwohl die Spieler:innen sie auch in das Cloud-Backup von Nintendo Switch Online hochladen können. Daten im Zusammenhang mit Online-Spielen, wie Spielerränge und Ausrüstungssammlungen, werden mit eurem Konto verknüpft und auf einem Online-Server abgelegt. Habt ihr mehrere Switch-Konsolen und seid dabei mit dem selben Konto angemeldet, dürft ihr Splatoon 3 auf allen Konsolen mit den gleichen Speicherdaten spielen. Splatoon 3 wird am 9. September 2022 auf die Nintendo Switch kommen.