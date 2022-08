Eine Nintendo Direct zu Splatoon 3 findet am 10. August 2022 statt

Nintendo hat angekündigt, dass es diese Woche eine Nintendo Direct veranstalten wird, die Splatoon 3 gewidmet ist.

Die Präsentation findet am Mittwoch, den 10. August um 15 Uhr statt. Laut Nintendo wird sie aus “ungefähr 30 Minuten Updates” in Bezug auf das kommende Splatoon 3 bestehen. Das dritte Spiel der Serie soll am 9. September 2022 veröffentlicht werden. Erst im letzten Monat kündigte Nintendo Pläne an, eine spezielle Nintendo Switch OLED-Konsole mit einem bunten Thema (passend zum Game) zu veröffentlichen. Die Nintendo Switch OLED-Konsole mit dem Thema wird am 26. August auf den Markt kommen. Genauso werden ein passender Pro-Controller und eine Tragetasche am selben Tag veröffentlicht.