Splatoon 3 Release: Am 9.9.2022 geht die Farbschlacht in die dritte Runde!

Gute Nachrichten für die Fans der wilden Nintendo-Farbschlacht – Splatoon 3 startet am 9.9.2022 auf der Switch in eine neue Runde und eines ist garantiert: Es wird wieder bunt.

Was erwartet euch?

In den hitzigen 4-gegen-4-Farbschlachten im Modus Revierkampf treten Teams online mit dem Ziel, so viel Fläche wie möglich einzufärben, in neuen und bekannten Arenen gegeneinander an. Für das Online-Spiel wird eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online und ein Nintendo-Account benötigt. Ein neuer Trailer zeigt mit der Streifenaal-Straße eine der neuen Arenen und rückt zudem den Stringer in den Fokus. Mit dem neuen bogenförmigen Waffentyp können die Spieler:innen ihre Farbe sowohl seitwärts als auch vertikal verspritzen. Außerdem hält das Video einen Ausblick auf neue Ausrüstung und weitere Infos bereit.