Spendenaktion #HöchstleistungJedenTag: P&G unterstützt österreichische Olympia-Jugend

Olympische Athlet:innen und P&G verbindet der Anspruch, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen. Fairplay, Solidarität und das Streben nach Exzellenz sind olympische Werte, die auch P&G vertritt und in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) fördern möchte. Dazu startet die Partnerschaft im ersten Schritt mit der neuen Spendenkampagne #HöchstleistungJedenTag, die heimische Nachwuchssportler:innen auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen begleitet und unterstützt. #HöchstleistungJedenTag ist Teil der großen Initiative #GemeinsamStärker, mit der sich P&G für gesellschaftliches Miteinander, soziale Inklusion und Jugendförderung in Österreich einsetzt.

Wie P&G #HöchstleistungJedenTag wahr werden lässt

Die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 finden von 19. Jänner 2023 bis 1. Februar 2024 in der koreanischen Provinz Gangwon statt. Dort messen sich Nachwuchsportler:innen aus aller Welt in 15 Sportarten, darunter in Ski Alpin, Skispringen oder Biathlon. Österreich wird in Gangwon in 13 Sportarten mit rund 60 Jugendsportler:innen vertreten sein.

Im Rahmen von #HöchstleistungJedenTag spendet P&G Österreich an die Jugendförderung des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC). Für jedes verkaufte Produkt der P&G-Marken Ariel, Lenor, Oral-B, Braun, Pampers, Gillette, Pantene, h&s, blend-a-med und Fairy füllt sich der Spendentopf im Aktionszeitraum Oktober 2023 bis Jänner 2024 um 10 Cent. Bis zu 20.000 Euro sollen so für die Jugendförderung des ÖOC gesammelt werden, um aufstrebende Jugendsportler:innen zu fördern und sie auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen zu unterstützen. Konsument:innen können sich ganz einfach an der Aktion beteiligen, indem sie im Aktionszeitraum ein P&G-Produkt teilnehmender Marken bei BIPA, Spar, Maximarkt, Mediamarkt, Akatronik, 0815.at, Di-Life und anderen Handelspartnern kaufen.

„Getreu unserem Motto ‚Höchstleistung jeden Tag‘ teilen wir uns mit dem ÖOC eine gemeinsame Wertvorstellung: Teamspirit, Zielstrebigkeit und echtes Engagement sind nicht nur im sportlichen Wettkampf zentral, sondern auch in der Unternehmenskultur von P&G fest verankert“, erklärt Christian Zimlich, Country Manager von P&G Österreich. „Dabei steht auch die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt unserer österreichweiten Initiative #GemeinsamStärker. Mit der neuen Spendenkampagne #HöchstleistungJedenTag erweitern wir dazu unser Engagement im Bereich der Jugendförderung. So leisten wir einen aktiven Beitrag zur Unterstützung der nächsten Generation an österreichischen Spitzensportler:innen, die mit ihren Leistungen das ganze Land inspirieren werden.“

Die Olympischen Jugend-Winterspiele als Sprungbrett in den Spitzensport

In der Tat sind die Olympischen Jugend-Winterspiele ein exzellentes Sprungbrett für österreichische Jugendsportler:innen, um in den Spitzensport zu gelangen. Zu den Teilnehmer:innen, die es danach in den Weltcup und zu Olympischen Winterspielen geschafft haben, zählen u.a. der mehrfache Medaillengewinner Marco Schwarz (Ski Alpin), die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Madeleine Egle (Rodeln), Lara Wolf (Ski-Freestyle) oder Benjamin Maier (Bob).

„Eine qualitativ hochwertige und gezielte Unterstützung unserer österreichischen Nachwuchsathlet:innen in Kombination mit einer ganzheitlichen Betreuung und Begleitung bildet die Grundlage für zukünftige Erfolge bei Olympischen Spielen. Es freut uns, dass mit Procter & Gamble ein weltweiter Olympia-Partner sein Engagement auf die heimischen Talente ausweitet und mit der Kampagne #HöchstleistungJedenTag die olympischen Werte in den Fokus rückt. Das zeigt, wie stark P&G der olympischen Bewegung verbunden ist“, sagt Dr. Peter Mennel, Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités.

Das Österreichische Olympische Comité schafft exzellente Rahmenbedingungen für unsere Nachwuchssportler:innen bei den Olympischen Jugend-Winterspielen. Von der Ausstattung über begleitende Workshops bis zur Betreuung vor Ort unterstützt das ÖOC die nächste Generation österreichischer Spitzensporter:innen.

Partner der Olympischen Spiele 2024: P&G fördert auch in Paris Höchstleistung jeden Tag

Die Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon sind jedoch erst der Auftakt der Partnerschaft zwischen P&G Österreich und dem ÖOC. Auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird die Kooperation in Form einer großangelegten Kampagne fortgesetzt.

Über #GemeinsamStärker

Die Dachinitiative #GemeinsamStärker vereint die drei Spendenkampagnen #Mütternhelfen, #Lernchancen und #HöchstleistungJedenTag von Procter & Gamble (P&G) für gesellschaftliches Miteinander, soziales Engagement und Jugendförderung. Im Rahmen von #Mütternhelfen unterstützten P&G und BIPA die Mutter-Kind-Häuser der Caritas. Mit #Lernchancen setzt sich P&G zusammen mit BILLA für mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich ein und hilft Kindern und Jugendlichen in den Caritas Lerncafés. Die Spendenkampagne #HöchstleistungJedenTag hilft der österreichischen Olympia-Jugend, inspirierende Höchstleistungen zu erbringen. Die österreichischen Konsument:innen sind ein wichtiger Teil der #GemeinsamStärker-Bewegung: Mit jedem Kauf teilnehmender P&G Marken im Aktionszeitraum unterstützen sie die Spendeninitiative und leisten einen Beitrag für ein besseres Miteinander.

Weitere Informationen über #GemeinsamStärker unter: www.gemeinsamstaerkerpg.at