South Park: Snow Day – ein 3D-Koop-Abenteuer für echte Fans

Snow Day , das während eines Live-Stream-Events am Freitag angekündigt wurde, wird als ein 3D-Koop-Abenteuer auf den schneebedeckten Straßen von South Park beschrieben. Das Spiel wird 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. “Ein brandneues South Park-Spiel kommt… in 3D”, heißt es in der Zusammenfassung. “Schließen Sie sich Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionaler Herrlichkeit an, um den magischsten Tag im Leben eines kleinen Kindes zu feiern – einen Schneetag! “ Natürlich gibt es auch schon einen neuen Trailer zum Spiel, und hier ist er für euch!

„Schließen Sie sich mit bis zu drei Freunden zusammen und kämpfen Sie sich durch die schneebedeckten Straßen von South Park auf der Suche nach der Rettung der Welt und genießen Sie einen Tag ohne Schule”. Laut dem Enthüllungs-Trailer wird das Spiel von Question Games entwickelt. Das in Kalifornien ansässige Studio hat zuvor an den First-Person-Titeln The Magic Circle und The Blackout Club gearbeitet. Die Schöpfer von South Park, Trey Parker und Matt Stone, bestätigten 2021, dass sie an einem neuen “3D-Videospiel” arbeiten. Die beiden vorherigen South Park-Videospiele, The Stick of Truth (2014) und The Fractured but Whole (2017), wurden in Zusammenarbeit mit Ubisoft entwickelt. Letzteres wurde vom Entwicklerstudio Obsidian (von The Outer Worlds) entwickelt – freut ihr euch auf das neue Spiel?