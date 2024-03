soundcore Sleep A20: Kickstarter-Kampagne für Schlaf-Earbuds gestartet

Passend zum heutigen Weltschlaftag enthüllte soundcore seine neuesten, auf einen besseren Schlaf angepassten Kopfhörer: die soundcore Sleep A20. Für Frühaufsteher interessant: Wer sich bis zum Start der Kickstarter-Kampagne am 16. April auf der soundcore-Webseite registriert, erhält das „soundcore Care”-Paket (bei Verlust gibt es ein neues Set mit 50 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP) im Wert von 9,99 Euro kostenlos dazu. Zum Start der Kickstarter-Kampagne gibt es dann für die aufgewecktesten, schnellsten Besteller Rabatte von bis zu 40 Prozent. Und wer nicht pünktlich aus den Federn kommt – Ende Mai sind die Sleep A20 dann auch auf der soundcore-Webseite, bei Amazon und im Handel für 149,99 Euro erhältlich.

Schnarcht oder schläft ihr schon?

Die Ankündigung der soundcore Sleep A20 zum Weltschlaftag ist kein Zufall: Mit fortschrittlicher Schnarchgeräusch-Reduzierung, ultra-bequemen ergonomischen Ohrstöpseln und ausreichender Akkulaufzeit bieten die Sleep A20 Nutzer:innen die ganze Nacht Ruhe – selbst für Langschläfer:innen garantiert.

Gerade bei lauten Großstadt-Umgebungen und externen Geräuschen, etwa einem Partner oder einer Partnerin mit Hang zum Schnarchen sind die neuen Kopfhörer vorteilhaft. Dank des luftgefüllten Air-Wing-Designs mit Twin-Seal-Ohrstöpseln ermöglichen die Sleep A20 eine bis zu 1,8-fach bessere Lärmreduzierung im Vergleich zu den Vorgängern. Ein störender Druck auf Ohr und Ohrmuschel ist durch den speziellen Aufbau ausgeschlossen: Sie ragen nicht über unsere Gehörorgane heraus und bieten dank der weichen Silikon-Ohrstöpsel ein angenehmes Tragegefühl – ideal für Seitenschläfer. Zudem sind die Sleep A20 dermatologisch getestet.

Sanftes Rauschen vom Band oder Hard Rock zum Einschlafen

Mit einer Spielzeit von 14 Stunden im lokalen Modus, bieten die Sleep A20 die Möglichkeit, verschiedene Klänge aus einer mitgelieferten Bibliothek abzuspielen. Wer besser bei Hard Rock oder Techno in den Schlaf findet, erfreut sich zehn Stunden lang an „entspannter” Dauerbeschallung. Mit der im Lieferumfang enthaltenen, eleganten Ladeschale halten die Sleep A20 satte 80 Stunden – zwei ganze Arbeitswochen bei durchschnittlich acht Stunden Schlaf, ehe sie wieder per USB-C an die Steckdose müssen.

Smart: Die neuen In-Ear-Kopfhörer von soundcore bieten außerdem eine automatische Schlafüberwachung über die soundcore-App (für Android- und iOS-Systeme erhältlich), eine aufschlussreiche Schlafpositionsverfolgung inklusive. Damit auch bei den wildesten Träumen nichts verloren geht, lassen sich die Sleep A20 via App per akustischem Alarmsignal ganz einfach orten. So gehen weder die Kopfhörer noch eine durch nervenaufreibendes Schnarchen gefährdete Beziehung verloren.