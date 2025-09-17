soundcore Rave 3S Test: Mit KI zum Karaoke-Star

Party, Bass und eine ordentliche Portion KI – der neue soundcore Rave 3S verspricht ein Karaoke-Erlebnis zum Mitnehmen!

Über den soundcore Rave 3S

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349,99 Euro positioniert sich der soundcore Rave 3S klar im rege umkämpften Party-Lautsprecher-Segment. Auf der offiziellen Website bewirbt der Hersteller den kompakten Kraftprotz als „KI-gestützten Party-Lautsprecher“, der mit 200 Watt Leistung und einer beeindruckenden Ausstattung punkten soll.

Die Highlights laut Hersteller: Zwei kabellose Mikrofone im Lieferumfang, eine KI-Gesangsentfernung, die aus jedem Song einen Karaoke-Track macht, eine beat-synchrone Lichtshow und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Der Rave 3S kostet deutlich weniger als vergleichbare JBL-Partyboxen, bietet aber auf dem Papier mehr Features. Es wird im Test also spannend!

Ausgepackt und losgelegt

Der erste Kontakt mit dem soundcore Rave 3S hinterlässt einen positiven Eindruck. Die Verpackung ist durchdacht und umweltfreundlich gestaltet – kein unnötiger Plastikkram, alles aus Papier und sauber organisiert. Im Lieferumfang findet sich neben dem Lautsprecher selbst ein USB-C-Ladekabel, zwei kabellose Mikrofone mit jeweils vier AA-Batterien und eine übersichtliche Schnellanleitung. Das ist schon mal deutlich mehr, als man bei der Konkurrenz für diesen Preis bekommt. Mit seinen Abmessungen von 334 x 303 x 546 mm ist der Rave 3S kompakter als erwartet.

Kompakt, aber auch wuchtig, denn seine 10,5 Kilogramm Kampfgewicht spürt ihr jedoch sofort. Das soundgewaltige Produkt ist kein Leichtgewicht, das ihr mal eben schnell unter den Arm klemmt. Dank des integrierten Tragegriffs lässt er sich nichtsdestotrotz ganz ordentlich transportieren – ein zweiter Griff oder Rollen wären allerdings wirklich sehr praktisch gewesen. Die Inbetriebnahme geht erfreulich schnell von der Hand, die Bluetooth-Kopplung mit dem Smartphone dauert keine 30 Sekunden, die Mikrofone verbinden sich automatisch, und schon kann’s losgehen.

Der Rave 3S in der Praxis

Nach intensiver Nutzung – von Musikgenuss an gemütlichen Abenden, Gesang mit zwei kleinen Kindern bis hin zu Volleyball-Hallen-Beschallung – zeigt der Rave 3S recht offen sowohl seine Stärken als auch seine Grenzen. Der Klang ist das, was man von einem Party-Lautsprecher erwartet: kraftvoll, basslastig und laut. Mit aktiviertem BassUp-Modus wummert es ordentlich, ohne dass bei höheren Lautstärken hörbare Verzerrungen auftreten. Die 200 Watt machen sich definitiv bemerkbar – Räume bis 60 Quadratmeter werden mühelos beschallt. Den BassUp-Modus solltet ihr aber mit Bedacht einsetzen: Der Bass ist manchmal fast zu dominant.

Bei Rock- und Pop-Musik geht das noch, aber bei Podcasts oder ruhigerer Musik kann es schnell dröhnig werden. Zum Glück lässt sich das über den Equalizer in der soundcore-App gut anpassen. Die App ist übrigens ein echter Pluspunkt – übersichtlich, stabil und mit sinnvollen Funktionen. Die HexaGlow-Lichtshow ist definitiv ein Hingucker. Acht verschiedene Modi stehen zur Auswahl, von dezent pulsierend bis hin zu wilden Farborgien, die synchron zur Musik flackern. Besonders cool: Ihr könnt die Lichteffekte komplett nach den eigenen Wünschen anpassen und sogar dimmen – ein Feature, das man bei anderen Party-Lautsprechern vergeblich sucht.

Wie gut funktioniert die KI?

Das absolute Highlight ist aber die KI-Gesangsentfernung. Ehrlich gesagt waren wir skeptisch – wie soll eine kleine Box in Echtzeit Stimmen aus komplexen Musikstücken filtern? Aber es funktioniert verblüffend gut. Mit über 20.000 Songs trainiert, schafft die KI eine Genauigkeit von über 95 Prozent beim Entfernen der Lead-Vocals. Natürlich bleiben da und dort manchmal Reste von Backgroundgesang oder Harmonien hörbar, aber das stört beim Mitsingen kaum. Dazu kommt, dass die beiden kabellosen Mikrofone einen soliden Eindruck machen. Die Übertragungsqualität ist gut, Rückkopplungen treten dank Anti-Feedback-Technologie praktisch nicht auf.

Einen einzigen Kritikpunkt kann man hier schon bringen: AA-Batterien statt wiederaufladbarer Akkus – das ist 2025 nicht mehr zeitgemäß. Es gibt natürlich auch wiederaufladbare AA-Batterien, keine Frage, und das Ergebnis gibt soundcore Recht: Die Mikrofone halten damit immerhin sehr lange durch. Besonders beeindruckend: Ihr könnt die Stärke der KI-Gesangsentfernung stufenlos regeln. Wollt ihr nur leise Unterstützung beim Mitsingen, lässt man etwas vom Originalgesang durchscheinen. Für echte Karaoke-Performance entfernt ihr dann einfach alles – das funktioniert bei den allermeisten Songs erstaunlich gut. Und ansonsten trällert ihr einfach ein Stück lauter!

Es gibt auf die Ohren!

Das Produkt bringt einige gute Ideen mit. Die Powerbank-Funktion über USB-C ist praktisch, wenn unterwegs dem Smartphone der Saft ausgeht. Der Spatial-Audio-Modus, der aktiviert wird, wenn ihr den Lautsprecher auf die Seite legt, öffnet den Klang spürbar und sorgt für mehr Räumlichkeit. Seine Akkulaufzeit liegt in der Praxis bei 7-8 Stunden mit Lichtshow und BassUp, ohne diese Features sind die beworbenen 11-12 Stunden durchaus realistisch. Die Ladezeit von etwa 6 Stunden ist okay, aber bei Weitem nicht überragend. Der IPX4-Schutz reicht für den Garten und leichten Regen völlig aus, also tut auch ein kurzer Schauer der Party keinen Abbruch.

Gleichzeitig gibt es eine Multipoint-Verbindung – zwei Smartphones können gleichzeitig gekoppelt werden, perfekt für Partys, wo mehrere mal DJ spielen wollen. Kurz gesagt: Der soundcore Rave 3S holt einen sehr spezifische Zielgruppe optimal ab. Perfekt geeignet ist er für all jene, die regelmäßig Partys schmeißen, gerne Karaoke singen oder einfach einen kraftvollen Lautsprecher für größere Räume suchen. Das macht er ausgezeichnet und bietet dabei auch so manche integrierte Bonus-Features an. Die Kombination aus ordentlicher Klangqualität, cooler Lichtshow und echtem Karaoke-Spaß ist in dieser Preisklasse einzigartig.

