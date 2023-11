soundcore Motion X500 Test: Der ultimative mobile Outdoor-Lautsprecher

Egal, was ihr plant, der soundcore Motion X500 will die beste akustische Unterstützung dabei liefern. Ein vollmundiges Versprechen!

Über den soundcore Motion X500

Auf der offiziellen Website des Produkts verspricht der Hersteller nicht weniger als das weltweit mobilste Spatial Audio System. Was bedeutet das im Klartext? Es gibt drei Treiber, von denen einer nach oben strahlt. Dieses System will den Sound rund um euch herum platzieren, und ihr sollt so das Gefühl bekommen, dass der Song direkt vor euch abgespielt wird, aber auch in der Umgebung Anklang findet. Dazu kommt eine Zertifizierung des Hi-Res-Standards, der soundcore Motion X500 kann also kabellos auch hochqualitative Samples abspielen. So könnt ihr eure Lieblingssongs so hören, wie sie es verdient haben!

Das Produkt kommt in drei Farben zu uns, nämlich in Schwarz Deluxe, Rosa Punsch und Glitzerblau. Es kostet in jedem Fall 169,99 Euro, allerdings gibt es im Rahmen der Black Week-Aktionen 37 Euro Rabatt, was den Preis dann auf 132,99 Euro drückt. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass der soundcore Motion X500 dank IPX7-Schutz vollständig wasserdicht ist. Ganz ohne Sorgen könnt ihr da eure Musik am Pool, am Strand oder auch bei Regen hören. Da das Gerät dafür gemacht ist, transportabel zu sein, verblüfft sein angenehmer Griff absolut nicht – es zeigt, dass das Produktteam sich viele Gedanken rund um das Device gemacht hat. Packen wir es also mal aus!