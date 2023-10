soundcore Motion 300 angekündigt (Verkaufsstart am 1.11.2023)

Gute Nachrichten für alle, die auf der Suche nach einem neuen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher suchen – soundcore erweitert das Sortiment und bringt den kabellosen Hi-Res-Bluetooth-Speaker soundcore Motion 300 in den Handel. Der Speaker ist ab dem 1.11.2023 für 89,99 Euro erhältlich.

Was hat der soundcore Motion 300 zu bieten?

Mit der hauseigenen SmartTune-Technologie, 30 Watt Stereo-Klang und einem IPX7-Wasserschutz ist der soundcore Motion 300 besonders geeignet für den Garten oder beim Campen und Wandern. Vor allem dank einem abnehmbaren Gurt, der auch zur Befestigung dient. Der Lautsprecher ist in drei verschiedenen, stylishen Farben erhältlich: Mirage Black, Frost Blue und Fern Green. Ein stilvolles Farbspritzer-Motiv rundet den Look ab. Optisch setzt er so die mit dem soundcore Motion X600 eingeführte Designsprache fort.

Dank der neuen SmartTune-Technologie erkennt der Motion 300 Veränderungen in der Ausrichtung des Lautsprechers und der Klang passt sich automatisch an. So ist der beste Sound immer garantiert, egal ob der Speaker mit der Schlaufe in der Umgebung festgemacht wird, am Rucksack hängt, auf dem Tisch liegt oder steht – er ist jederzeit immersiv auf die HörerInnen ausgerichtet.

Ein Knopfdruck erzeugt beeindruckenden Bass, die fortschrittliche BassUp-Technologie bietet dabei mit speziellen Audiotreibern unschlagbare Intensität und Energie. Darüber hinaus können NutzerInnen zwei Motion 300 Lautsprecher koppeln, um das Stereo-Sound-Erlebnis komplett zu machen.