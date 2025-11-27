Soundcore Liberty 5 Test: Multitalent unter 100,- Euro

Soundcore hebt außerdem die Dolby Audio-Integration hervor, die zusammen mit den benutzerdefinierten Modi für Musik, Filme und Podcasts ein immersives Klangerlebnis schaffen soll. Die 9,2-mm-Treiber mit Wollpapier-Membran versprechen dabei einen ausgeglichenen, detailreichen Klang mit sattem Bass. Ebenfalls ein Highlight ist die außergewöhnliche Akkulaufzeit: Mit einer einzigen Ladung halten die Earbuds bis zu zwölf Stunden ohne ANC und bis zu acht Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung durch. Zusammen mit dem kompakten Ladecase ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von bis zu 48 Stunden (ohne ANC) beziehungsweise 32 Stunden (mit ANC). Die Schnellladefunktion rundet das Paket ab: Bereits zehn Minuten am Kabel genügen für fünf Stunden Wiedergabezeit. Das klingt alles gut – packen wir sie einmal aus!

Die Soundcore Liberty 5 ( zur offiziellen Produkt-Website ) sind die neueste Generation der beliebten Liberty -Serie und positionieren sich als echte Preis-Leistungs-Kracher im Segment unter 100 Euro. Hierbei handelt es sich um True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die sich durch ihre innovative Adaptive ANC 3.0-Technologie von der Masse abheben wollen. Der Hersteller selbst ist besonders stolz auf mehrere Merkmale dieser Earbuds. An vorderster Front steht das adaptive Noise Cancelling in Echtzeit, das sich alle 0,3 Sekunden automatisch an veränderte Umgebungsgeräusche anpasst. Diese Technologie ermöglicht eine doppelt so starke Reduktion von Stimmen und hochfrequenten Tönen im Bereich von 300 Hz bis 3 kHz im Vergleich zum Vorgängermodell Liberty 4 NC .

Auspacken und Inbetriebnahme

Auch, wenn das Auspacken nachweislich ein wenig gefuchst hat: Die Box ist kompakt und übersichtlich gestaltet, und nach dem ersten Anheben des Deckels zeigt sich der Inhalt ordentlich arrangiert. Im Lieferumfang finden sich neben den Earbuds selbst das kompakte Ladecase, ein USB-C-Ladekabel und ein außergewöhnlich umfangreiches Set an Ohrstöpseln. Soundcore legt gleich sechs verschiedene Größen bei – von XXS über XS, S, M, L bis hin zu XL –, was zeigt, dass der Hersteller großen Wert auf die perfekte Passform für alle legt. Die ist genauso wichtig wie die verbaute Technik, die dürft ihr nicht unterschätzen! Eine Kurzanleitung mit klaren Hinweisen zur Ersteinrichtung rundet das Paket ab.

Nehmen wir sie in Betrieb: Zunächst entnehmt ihr die Earbuds aus dem Case, wodurch sie automatisch in den Kopplungsmodus wechseln. Parallel dazu ladet ihr die kostenlose Soundcore-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter. Nach dem Öffnen der App werdet ihr Schritt für Schritt durch den Kopplungsprozess geführt. Bei Android-Geräten macht sich Google Fast Pair bemerkbar, das die Earbuds automatisch erkennt und die Verbindung binnen Sekunden herstellt. Auch bei iOS-Geräten läuft der Prozess ebenso reibungslos: Bluetooth aktivieren, in der App auf „Gerät hinzufügen“ tippen, die Liberty 5 auswählen – fertig. Die gesamte Einrichtung dauert keine zwei Minuten.

Über die soundcore-App

Die begleitende soundcore-App ist ein mächtiges Tool zur Anpassung der Earbuds. Möglichkeiten gibt es viele, im Testzeitraum wurden gleich nach dem Koppeln eine Aktualisierung auf die Version 03.90 fällig. Dieser Prozess kommt nicht oft vor, und wenn, dann dauert er nur eine bis zwei Minuten. Sehr löblich! Die App ist übersichtlich aufgebaut und bietet euch die Möglichkeit, die Umgebungsgeräuschunterdrückung (fünf Stufen zwischen Transparenz und vollem ANC) sowie zwei Transportmodi (Flug und Auto) anzusteuern. Weiter geht es mit dem Equalizer, sprich der Klangwelt, und hier könnt ihr nach Herzenslust ausprobieren. Erwähnenswert: Der HearID-Equalizer erstellt ein personalisiertes Klangprofil basierend auf eurem individuellen Hörvermögen. Zusätzlich könnt ihr zwischen verschiedenen voreingestellten EQ-Profilen wählen oder eure eigenen erstellen. Hier spielen die Buds insgesamt klar über ihrer Preisklasse mit, und das war noch nicht mal alles!

Besonders cool ist hier, dass das HearID-Prozedere ähnlich wie bei Sony abläuft. Will heißen: Anstatt euch mit irgendwelchen Reglern abzukämpfen, könnt ihr alles gleich mit Beispielen probehören, und das fertige HearID-Klangprofil macht tatsächlich einen hörbaren Unterschied. In unter einer Minute – der Zeitaufwand ist wirklich überschaubar, und ich empfehle euch das uneingeschränkt! Die soundcore-App bietet dann noch zusätzliche wertvolle Infos zur Gestensteuerung der Earbuds, die ihr probieren könnt. Gleichzeitig dürft ihr auch einen Niedriglatenz-Modus (hier einfach Gaming Modus benannt) aktivieren und weitere Einstellungen vornehmen. Unter dem Zahnrad findet ihr nützliches Allerlei wie etwa die Trageerkennung, einen Test der Passform eurer Silikonspitzen die automatische Abschaltung nach Inaktivität sowie das Setzen einer sicheren Lautstärke.

Soundcore Liberty 5 im Alltag

Die wahre Stärke eines Produkts zeigt sich erst im täglichen Gebrauch, und hier setzen wir an. Tragekomfort und Passform sind entscheidende Faktoren bei In-Ear-Kopfhörern, und hier liefern die Liberty 5 ein überzeugendes Ergebnis. Dank der sechs verschiedenen Ohrstöpsel-Größen finden alle die perfekte Passform. Die Earbuds selbst wiegen lediglich rund 9,2 Gramm pro Stück und sind damit angenehm leicht. Im Ohr sitzen sie stabil und sicher, ohne dabei unangenehmen Druck aufzubauen. Wichtig ist allerdings, die richtige Größe zu wählen und den in der App verfügbaren Passform-Test durchzuführen. Es kann auch vorkommen, dass ihr zwei verschiedene Größen für eure Ohren benötigt – das soll perfekt auf euch abgestimmt sein, damit es zu keinen Missgeschicken kommt. So bleiben die Earbuds jederzeit komfortabel in euren Ohren sitzen, und der IP55-Schutz schützt die Hörer auch vor Regen.

Active Noise Cancelling ist eines der Hauptverkaufsargumente der Liberty 5, und das adaptive ANC 3.0 hält tatsächlich, was es verspricht. Die Geräuschunterdrückung passt sich alle 0,3 Sekunden automatisch an die Umgebung an und reagiert damit extrem schnell auf Veränderungen. Im Test zeigte sich: Umgebungsgeräusche werden nahezu vollständig ausgeblendet. Auch mittelfrequente Töne und vor auch menschliche Stimmen werden deutlich reduziert – laut Hersteller doppelt so effektiv wie beim Vorgänger Liberty 4 NC. In der Praxis bedeutet das: Gespräche im Großraumbüro, Durchsagen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Stimmengewirr in Cafés werden merklich leiser. Komplett verschwinden werden Stimmen naturgemäß nicht, dafür sind In-Ears einfach nicht geeignet, aber die Reduktion ist spürbar und ermöglicht konzentriertes Arbeiten oder ungestörtes Musikhören.

Wie klingen die Earbuds?

Klangqualität ist natürlich das Herzstück jedes Kopfhörers, und hier zeigen die Liberty 5 eine klare Handschrift. Die 9,2-mm-Treiber mit Wollpapier-Membran liefern einen warmen, jedoch bassbetonten Sound. Für diese Bauweise üblich werden Bässe und Höhen betont, während die Mitten leicht zurücktreten. Für Pop-, Hip-Hop- und elektronische Musik ist diese Abstimmung perfekt – der Bass dröhnt kräftig und energetisch, ohne dabei matschig oder überladen zu wirken. Stimmen klingen klar und verständlich, treten aber nicht so präsent hervor wie bei neutraleren Abstimmungen. Wer klassische Musik, Jazz oder akustische Stücke bevorzugt, sollte in der App zum Equalizer greifen und das Klangbild entsprechend anpassen. Hier muss ich nochmals auf HearID verweisen: Man möchte es nicht für möglich halten, wie gut eine solche, auf euch getrimmte Abstimmung wirken kann. Macht das!

Dolby Audio ist ein weiteres Highlight der Liberty 5 und sorgt für ein immersives 3D-Klangerlebnis. Besonders beim Schauen von Filmen und Serien entfaltet diese Funktion ihr volles Potenzial: Der Ton wirkt räumlicher und plastischer, als würde man von mehreren Lautsprechern umgeben sein. Auch bei Musik kann Dolby Audio für mehr Tiefe und Atmosphäre sorgen, wobei der Effekt hier Geschmackssache ist. Praktisch: Die Dolby-Effekte bleiben auch bei aktiviertem benutzerdefinierten EQ erhalten, sodass man nicht zwischen Raumklang und individueller Klanganpassung wählen muss. Die Unterstützung des LDAC-Codecs ist ein weiterer Pluspunkt für audiophile Nutzer mit Android-Geräten. LDAC überträgt Audiodaten mit bis zu 990 kBit/s und ermöglicht damit eine nahezu verlustfreie Klangqualität. iOS-Nutzer müssen sich mit AAC begnügen, was aber ebenfalls eine gute Klangqualität bietet.

Kleine Multitalente

Telefonieren kann man mit den Soundcore Liberty 5: Die sechs Mikrofone arbeiten mit KI-gestützten Algorithmen zusammen, um die eigene Stimme klar herauszufiltern und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. Im Test funktionierten Telefonate selbst in lauten Umgebungen – an einer vielbefahrenen Straße oder im Büro – erstaunlich gut. Die Gegenüber berichteten, dass die Stimme zwar nicht ganz so satt klinge wie bei einem direkten Telefonat, aber stets klar und verständlich sei. Windgeräusche werden durch einen speziellen Algorithmus effektiv reduziert, sodass auch Outdoor-Telefonate kein Problem darstellen. Für berufliche Videokonferenzen oder private Anrufe sind diese Buds bestens geeignet. Dabei sei auch die Akkulaufzeit erwähnt, sie ist ein absolutes Highlight und gehört zu den besten in ihrer Preisklasse. Im Test hielten die Earbuds sieben bis acht Stunden mit aktiviertem ANC durch.

Das kompakte Ladecase bietet zwischen drei und vier vollständige Ladungen und bringt die Gesamtlaufzeit auf beeindruckende 40 bis 48 Stunden ohne ANC beziehungsweise 30 bis 32 Stunden mit ANC. In der Praxis bedeutet das: Ihr könnt die Liberty 5 eine ganze Arbeitswoche lang nutzen, ohne ans Aufladen denken zu müssen. Die Schnellladefunktion ist ein weiterer Pluspunkt – bereits zehn Minuten im Case genügen für fünf Stunden Wiedergabezeit, was sich als äußerst praktisch erweist, wenn man es eilig hat. Das Ladecase selbst ist kompakt und handlich, passt problemlos in jede Hosentasche und wiegt inklusive Earbuds etwa 80 Gramm. Es unterstützt sowohl Laden per USB-C-Kabel als auch kabelloses Qi-Laden, was für maximale Flexibilität sorgt. Flexibel ist auch die Bluetooth-Verbindung (Version 5.4), sie erwies sich im Test wie üblich als ausgesprochen stabil und reichweitenstark.

Was noch aufgefallen ist

Die Gestensteuerung per Klick-Mechanismus funktioniert grundsätzlich gut und bietet deutliches taktiles Feedback. Allerdings kann es bei einigen Nutzern vorkommen, dass die Befehle nicht immer auf Anhieb erkannt werden – manchmal braucht es einen zweiten Versuch, um eine Aktion auszulösen. Im Vergleich zur Touch-Steuerung vieler Konkurrenzprodukte ist die Klick-Steuerung jedoch zuverlässiger und funktioniert auch bei Nässe oder mit Handschuhen. Ein Wermutstropfen: Die Steuerung ist zwar in der App anpassbar, aber nicht alle Funktionen lassen sich frei belegen. Andere Produkte bieten etwa die Möglichkeit, auch die Lautstärke direkt über die Earbuds regeln zu können, ohne zum Smartphone greifen zu müssen.

Im Direktvergleich etwa mit den Apple AirPods Pro 2, die in einer wesentlich höheren Preisklasse spielen, klingt der Sound immer noch gut, wenngleich nicht ganz so raumfüllend – und 3D Audio gibt es auch nicht. Was soll’s! Die Sprachassistenten-Integration funktioniert problemlos: Ein langer Druck auf einen der Earbuds aktiviert Google Assistant oder Siri, je nach verbundenem Smartphone. Die Erkennung läuft flüssig, und die Assistenten verstehen Befehle auch in lauten Umgebungen gut. Praktisch ist auch die „Gerät finden“-Funktion in der App, die einen Ton auf den Earbuds abspielt, falls man sie verlegt hat. Diese Funktion funktioniert allerdings nur, wenn sich die Earbuds in Bluetooth-Reichweite befinden und nicht im Case liegen.

Soundcore Liberty 5: Die Technik

Im Inneren werkeln dynamische 9,2-mm-Treiber mit speziellen Wollpapier-Membranen, die für einen warmen, bassbetonten Klang mit detailreicher Wiedergabe sorgen. Der Frequenzbereich erstreckt sich von 20 Hz bis 40.000 Hz, was weit über den hörbaren Bereich hinausgeht und die Hi-Res-Audio-Zertifizierung unterstreicht. Die Impedanz liegt bei 17 Ohm, was typisch für In-Ears ist und eine gute Effizienz bei geringem Stromverbrauch ermöglicht. Als Herzstück der Konnektivität fungiert Bluetooth 5.4, das für stabile Verbindungen und erweiterte Reichweite sorgt. Die Liberty 5 unterstützen die Audio-Codecs SBC, AAC und – nach einem Firmware-Update – auch LDAC. Letzterer ermöglicht eine hochauflösende Übertragung mit bis zu 990 kBit/s. Zusätzliche Bluetooth-Features sind Multipoint für die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten sowie Google Fast Pair für schnelles Koppeln mit Android-Geräten.

Unterstützt wird das ANC 3.0-System von insgesamt sechs Mikrofonen mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, die sowohl für effektives ANC als auch für klare Telefonate sorgen. Dolby Audio sorgt für immersiven 3D-Raumklang, HearID 2.0 erstellt personalisierte Hörprofile, und die Hi-Res Audio Wireless-Zertifizierung bestätigt die hochwertige Audioqualität. Das Ladecase mit seinem 580-mAh-Akku erweitert die Gesamtlaufzeit auf beeindruckende 48 Stunden (ohne ANC) beziehungsweise 32 Stunden (mit ANC). Die Schnellladefunktion liefert nach nur 10 Minuten Ladezeit bereits 5 Stunden Wiedergabezeit. Eine vollständige Ladung der Earbuds dauert etwa 60 Minuten. Das Ladecase lässt sich wahlweise per USB-C-Kabel oder kabellos via Qi-Standard aufladen. Mit IP55-Zertifizierung sind die Liberty 5 gegen Regen geschützt, was sie für sportliche Aktivitäten und den Einsatz bei jedem Wetter qualifiziert.