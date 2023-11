Sony ZV1-II Test: Kompakte Vlogging-Kamera mit stolzem Preis

Das wichtigste Merkmal, dass das neue Modell vom Vorgängermodell unterscheidet, ist das neue Weitwinkel-Zoomobjektiv des ZV-1 II. Das 18-mm-Objektiv ist speziell für Vlogging, Selfies und Gruppenaufnahmen in ausgestreckter Armhaltung konzipiert, während die 50-mm-Brennweite am anderen Ende des Bereichs ideal für Porträts und Produktfotos ist. Obwohl die ZV-1 nicht über eine Bildstabilisierung verfügt, bietet sie eine aktive digitale Stabilisierung von Sony für flüssigere Aufnahmen mit leichtem Zuschnitt. Hinter dem Objektiv verfügt die Kamera über eine automatische Verfolgung für Menschen und Tiere, einschließlich eines Augenautofokus. Die ZV-1 II verfügt über ein integriertes Tri-Kapsel-Mikrofon für eine bessere Tonaufnahme, das intelligent die Aufnahmerichtung von “alle Richtungen” auf “vorne” umschaltet, wenn die Kamera ein menschliches Gesicht im Bild erkennt. Man kann auch manuell zwischen der Richtungsaufnahme “vorne” und “hinten” umschalten.

Sonys ZV-Reihe zielt darauf ab, kleine und kompakte Systeme anzubieten, die die Smartphones an Leistung und Qualität übertrumpfen können. Die Sony ZV-1 II ist weniger eine Fortsetzung, sondern eher eine alternative Variante der ursprünglichen ZV-1. Beide teilen den gleichen Sensor, die gleiche Videoleistung und die gleiche Akkulaufzeit. Das Einzige, was diese beiden Kameras wirklich voneinander unterscheidet, ist das Objektiv. Und da sonst nicht viel Neues hinzugekommen ist, sollte das Objektiv die endgültige Entscheidung darüber treffen, ob man sich für das ältere oder neuere Modell entscheiden sollte. Dass die ZV-1 II auch 200 Euro mehr kostet, kann die Entscheidung natürlich auch beeinflussen.

Die Handhabung des Produkts

Die ZV-1 II ist winzig und das stellt auch gleichzeitig das stärkste Kaufargument für das Gerät dar. Es ist eine kleine Kamera, die in jede Jackentasche passt und die man deshalb überall hin mitnehmen kann. Das Objektiv wird mit einem Zoom-Rädchen oben rein- und rausgezoomt, was der Kamera ein charmantes Retrogefühl verleiht. Aber keine Sorge: der Zoom ist sanft und schnell genug, sodass die Videoqualität nicht darunter leidet. Der Touchscreen ermöglicht es, die gesamte Kamera zu steuern. Dadurch wird die Bedienung der Kamera viel benutzerfreundlicher. Diese Steuerung spricht so auch Nutzer:innen an, die von einem Smartphone auf die ZV-1 II umsteigen wollen.

Foto-Performance

Die Fotos sind sehr gut, aber sind sie spürbar besser als das, was ein Telefon mit anständiger Verarbeitung leisten kann? Nicht wirklich. Die ZV-1 II fungiert als vollkommen gute Standbildkamera, wenn sie zufällig bereits in der Tasche ist. Wenn man aber sowohl Standbilder als auch Videos aufnimmt, gibt es viel überzeugendere Optionen, die nicht viel größer und in einigen Fällen auch erschwinglicher sind.