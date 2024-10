Sony WH-1000XM5 ANC-Kopfhörer im Test: Nach wie vor eine ANC-Macht

Die Sony WH-1000XM5 Kopfband-Kopfhörer (also mit Bügel) können auch 2024 noch überzeugen. Lest unseren Testbericht!

Der erste Eindruck

Nach dem Entnehmen aus ihrer Verpackung haben wir die Sony WH-1000XM5 erst einmal aufgesetzt. Als Wireless-Kopfhörer ist das natürlich ganz unkompliziert, aber gerade im Vergleich zu den Sonos Ace-Kopfhörern (zu unserem Review) sind die Sony-Over-Ears um so viel leichter, dass man es zunächst kaum glauben kann. Gleichzeitig ist auch die Verarbeitungsqualität extrem gelungen, denn hier wurde ein idealer Mix aus weichen Texturen, angenehmer Passform und genügend Robustheit gefunden. Hier klappert nichts, wackelt nichts, es gibt keine Spaltmaße oder sonst etwas: Ihr bezahlt Qualität und bekommt auch Qualität!

Das Koppeln der Kopfhörer gestaltet sich dank Bluetooth-Standard als denkbar einfach. Ihr müsst nur lange auf den Bluetooth-Knopf drücken, und dann mit eurem Smartphone auf die Bluetooth-Suche gehen, fertig ist das Ganze! Am iPhone wurde ich dann gleich mit der Empfehlung begrüßt, doch die zugehörige App von Sony namens Sound Connect herunterzuladen. Gesagt, getan – schließlich haben wir auch schon bei Sonys hauseigenen Earbuds gute Erfahrungen mit der Software gemacht! Gleich von Anfang an fiel uns neben dem extrem geringen Gewicht auch der hohe Komfortgrad auf – das ultrabequeme und leichte Design aus Soft Fit-Leder ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Sony WH-1000XM5: Der Klang

Hier kommt die UVP von 309,- Euro (329,- Euro für die Farbe Smoky Pink) zum Tragen, denn dieser Preis bestimmt natürlich die Kaste dieser Over-Ear-Kopfhörer. Und in dieser Preisregion schlägt Sonys Angebot die Konkurrenz in einer Vielzahl von Kriterien: Neben dem bereits angesprochenen leichten Design und dem unbestritten hohen Komfort ist auch der Sound nicht von schlechten Eltern! Sehr ausgeglichen und relativ unverfälscht bringen die Sony WH-1000XM5 jedwede Musikstücke ans Ohr. Ob ihr euch nun vocallastigen Balladen hingebt, dem Bass frönt oder euch zwischen Pop, Jazz und Elektronik bewegt: Hier kommt guter Klang ins Haus.

Sowohl Stimmen als auch Basslines werden überzeugend wiedergegeben, und auch bei höherer Lautstärke tun sich die Kopfhörer mit einer klangtreuen Wiedergabe recht leicht. Nur bei Extrembelastung, die man höchstwahrscheinlich selber ohnehin nicht durchsteht, findet man dann Schwächen bei den Geräuschen. Abseits dieser theoretischen Punkte ist auch für die Sony WH-1000XM5 zu sagen, dass sie grundsätzlich einen natürlichen Klang bevorzugen, bis ihr dann in die Sound Connect-App geht und euch den Sound so herrichtet, wie ihr ihn haben wollt. Bevor wir uns aber der Software-Lösung widmen, noch kurz ein paar Worte zur jüngst getesteten Konkurrenz.

Unfairer Vergleich mit den Sonos Ace

Warum heißt dieser Absatz unfairer Vergleich? Nun, die Sonos Ace sind brandaktuell und nicht schon über zwei Jahre alt, sie kosten ein Eck mehr (UVP 499,- Euro) und damit gehen natürlich auch weitere Features einher. Bei ruhigen Titeln schenken sich die beiden Kopfhörer nicht viel, da sie ihre Stärken ausspielen können. Wird es allerdings temporeicher, so zeigt sich rasch ein Unterschied. Kurz: Je mehr im Lied los ist, umso klarer können sich die Sonos Ace als Sieger positionieren, weil sie alle Kanäle sauber trennen. Pop/Stars Vs Megalovania von DJ Cutman, Bob-omb Battlefield von Bleeding Ink oder Radioactive von Imagine Dragons knallen auf der Sonos-Lösung derart rein, dass für Gegenwehr seitens Sony kein Platz ist. Zudem können die Ace Spatial Sound, das erweitert die Klangbühne enorm.

Das soll jetzt aber keine Kritik an Sonys hervorragenden WH-1000XM5 sein: Niemanden überrascht es, dass man, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt, auch ein kompletteres Produkt erhält. Aber der Preisunterschied von nahezu 200 Euro zeigt auch, dass es in Wahrheit nur der Spatial Sound ist, der einen wirklichen Unterschied macht. Denn mit Equalizer kann man auch die Sony-Headphones auf ähnlichen Klang trimmen, und der Tragekomfort ist auch so eine Sache. Während die WH-1000XM5 immens leicht sind und im Alltag kaum auffallen, sitzen die Sonos Ace doch etwas heftiger auf dem Kopf. Dafür halten sie auch besser an den Ohren, was einerseits für Druck sorgen kann (Brillenträger*innen sind da besonders sensibel), und andererseits sitzen sie sicherer bei Bewegung.

Zur Sound Connect-App

Ihr seht also: Alles Geschmackssache, und hier macht die Sony Sound Connect-App nahtlos weiter. Denn nach dem Download dieser Smartphone-App dürft ihr eure WH-1000XM5 konfigurieren und (nach Anmeldung bei eurem Sony-oder PSN-Account) eure letzten Aktivitäten mit den Kopfhörern sowie die Nutzungszeit prüfen. Auch ein Backup und die Wiederherstellung von Optionen sind möglich, so weit, so gut. In den Bereichen Start, Sound, System und Services dürft ihr die verbundenen Geräte verwalten und den Equalizer regeln. Das macht die App ziemlich gut: Anstatt euch mit vielen Reglern zu konfrontieren, werdet ihr gebeten, Musik abzuspielen. Live könnt ihr dann zwischen verschiedenen Voreinstellungen wechseln und hantelt euch so zur gewünschten, für euch angenehmsten Balance.

Damit nicht genug: Mit dem 360 Reality Audio-Setup sollt ihr Fotos von euren Ohren machen (ja!) und sie so analysieren lassen. Diese Ergebnisse könnt ihr dann an unterstützte Musikdienst-Apps senden, sodass ihr dann den perfekten, auf euch abgestimmten Rundum-Klang genießt. Aber auch eine Spatial Sound-Optimization ist mit von der Partie, und generell gibt euch die App einen sehr guten Rundum-Check über alle Funktionen und Fähigkeiten der Sony WH-1000XM5 Kopfhörer. Habt ihr dann die App durchgespielt (etwa die Sprache auf Deutsch umgestellt, die Soundqualität priorisiert und die im Oktober 2024 aktuellste Version 2.3.1 installiert), seid ihr damit fürs Erste fertig. Nach dem Umstellen der Bluetooth-Priorität und dem Konfigurieren des Equalizers sind die Over-Ears fertig angepasst!

Sony WH-1000XM5: Die Steuerung

Sony bleibt seiner Linie treu und setzt wie bei den Vorgängermodellen XM3 und XM4 auf nur zwei Tasten. Mit der einen könnt ihr den Kopfhörer ein- und ausschalten, den Pairing-Modus starten und den Akkustand abfragen. Die andere Taste wechselt zwischen ANC (Active Noise Cancelling) und Ambient Sound. Früher war diese Taste als „Custom“ beschriftet und konnte per App frei belegt werden, aber jetzt geht Sony zurück zum XM3-Design. Das macht die Kopfhörer zugänglicher und besser für Neulinge – die beliebten Gesten zur Steuerung der Musikwiedergabe sind geblieben. Das Touchpad befindet sich auf der rechten Ohrmuschel.

Ein doppeltes Tippen pausiert die Musik, ein Wischen nach vorne oder hinten wechselt das Lied, und eine vertikale Wischgeste passt die Lautstärke an. Besonders praktisch: Legt ihr eure Handfläche auf die Ohrmuschel, schaltet der Kopfhörer automatisch in den Transparenzmodus, und die Musik spielt leise im Hintergrund weiter. So könnt ihr kurze Gespräche führen oder Durchsagen am Bahnhof hören, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Noch einfacher wird es mit der Speak-To-Chat-Funktion. Wenn diese aktiviert ist, erkennt der Kopfhörer automatisch, wenn ihr sprecht, pausiert die Musik und schaltet in den Transparenzmodus. Im Anschluss spielt die Musik einfach weiter!

Die Technik

All dies wird natürlich von der Hardware bestimmt, und das offizielle Datenblatt strotzt nur so vor Feinheiten. Den Anfang macht zu Recht das vernachlässigbare Gewicht von ca. 250 Gramm. Damit gehören die Sony WH-1000XM5 zu den leichtesten und angenehmsten Over-Ear-Kopfhörern für den Alltag, die eigentlich keine Kompromisse eingehen. Für den Klang ist eine 30 mm-Treibereinheit verbaut, der Frequenzgang reicht von 4 bis 40.000 Hz, und dabei reicht der Akku für 30 bis 40 Stunden (mit und ohne ANC). Beim Telefonieren sinkt die erreichbare Zeit weiter, hier werden bis zu 24 Stunden mit ANC und 32 Stunden ohne ANC erreicht.

Dazu muss man sagen: Sonys ANC ist nach wie vor, trotz des Erscheinungstermins im Jahre 2022, ganz stark. Obwohl die Ohrhörer nicht fest anliegen, dichtet das System äußerst gut ab. Verantwortlich dafür sind die Luftdruckoptimierung sowie die automatische NC-Optimierung, die sich an eure jeweilige Umgebung perfekt anpassen. Mit dabei sind auch Bluetooth 5.2, der Ambient-Sound sowie der Quick Attention-Modus. Eine Stereo-Mini-Buchse lässt euch übrigens auch einen Stecker verwenden, dann sind die Sony WH-1000XM5 halt nicht mehr kabellos. Mit im Lieferumfang ist ein Stereo-Mini-Stecker in Gold und L-Form, dessen Kabellänge beträgt etwa 1,2 Meter. Die Kopfhörer sind in vier Farben (Smoky Pink, Midnight Blue, Platinsilber und Gojischwarz) erhältlich.