Sony Ult Field 1 im Test: Ordentlicher Bass für unterwegs

Wer kennt es nicht? Draußen lockt die Sonne und man möchte seine freie Zeit am liebsten nur noch in der Natur verbringen. Ob im Park, am See, am Balkon oder im Garten, ob alleine oder in guter Gesellschaft – Musik sorgt für den optimalen Wohlfühlfaktor. Gerade an warmen Tagen, wenn man gerne und viel draußen unterwegs ist, ist der Nutzen eines guten Bluetooth-Lautsprecher wohl unbestreitbar. Sony hat mit der ULT Field 1 eine neue, bassstarke Alternative auf den Markt gebracht. Mit der Sony ULT Field 1 wird uns auf der Herstellerseite kraftvoller Bass und der ultimative Vibe verspochen. Ob die Bluetooth-Box diese Versprechen „als der perfekte Partner für unterwegs“ halten kann?

Der Lautsprecher Sony ULT Field 1 hat die für viele Bluetooth-Lautsprecher klassische Röhrenform. Durch die Rundung und dem geringen Gewicht von 650 Gramm liegt er sehr gut in der Hand. Für den kompakteren Transport gibt es zudem eine schuhband-ähnliche Schlaufe, die sich weiter oder enger stellen lässt. Damit liegt er nicht nur gut in der Hand, sondern lässt sich auch noch hervorragend an Taschen oder Rucksäcken befestigen.

Die restliche Box wird von einem robustem Stoff ummantelt. Der Sony ULT Field 1 ist IP67 zertifiziert, was ihn wasserfest und staubdicht macht. Diese Eigenschaft habe ich sowohl im Regen als auch am See getestet. Ein vollständiges Untertauchen im Wasser hat der Sony ULT Field 1 tadellos überstanden. Auch Sand und Steine am See haben ihm nicht weiter zugesetzt. Der Sony ULT Field 1 bietet damit eine hervorragende Verarbeitung, die bei euren Outdoor-Abenteuern mühelos mithalten kann.

Neben den zu erwartenden Tasten wie Ein-/Aus, Bluetooth, Play/Pause, Lautstärke leiser und lauter, gibt es noch eine ULT-Taste. Ich hätte es noch praktisch gefunden, wenn es eine eigene Taste gäbe, um das aktuelle Lied weiterzuschalten. Hier immer das Smartphone extra herauszukramen fühlt sich wie ein unnötiger Umweg an.

Sound

In Anbetracht seiner Größe bietet der Sony ULT Field 1 ein hervorragendes Klangerlebnis. Der Bass ist kraftvoll, das Klangbild empfinde ich als detailreich und sehr ausgewogen was Höhen, Mitten und Tiefen angeht. Ich höre vor allem basslastige Musik, wodurch mir der Sony ULT Field 1 sehr viel Spaß machte. Der Bass ist kräftig, schafft es aber nicht „verwaschen“ zu klingen. Um es mit Meghan Trainors Worten zu sagen “I’m all about that bass” und hier kann der Sony ULT Field 1 punkten. Hier steht er meinem Gaming Lautsprecher Logitech G560 nicht viel nach – zumindest was die unteren Lautstärken angeht.

Wer lieber etwas weniger Bass hat, kann ihn per Knopfdruck über den ULT-Knopf deaktivieren. Allerdings wird der Klang für den Großteil der Musik, die ich höre, dann blechern und meiner Meinung nach zu dünn. Dieser Eindruck kann aber stark vom Musik Genre abhängig. Ich habe die Bass-reduzierte Funktion zum Beispiel gerne bei Hörbüchern oder gemütlichen Klängen von Lofi Fruits genutzt, wo es wiederum einen angenehmen, abgerundeten Klang erreichen konnte.

App

Als Alternative zum ULT-Knopf gibt es auch eine App, mit der man eine Feinsteuerung des Klangerlebnisses vorgenommen werden kann. Die Sony-eigene App „Music Center“ bietet noch weitere Personalisierungsoptionen. Sie ist intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht es das Klangprofil mit einem Equalizer anzupassen. Hier kann auch direkt auf Streaming-Dienste wie etwa Spotify zugegriffen werden. Obwohl sie einige praktische Funktionen bietet, ist sie im Gesamten fast etwas zu spärlich gehalten, weshalb ich sie nach dem ersten Einrichten nicht mehr weiter verwendet habe.