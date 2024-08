Sony stellt True Wireless In-Ear-Kopfhörer WF-C510 vor

Sony stellte die True Wireless In-Ear-Kopfhörer WF-C510 vor, die trotz ihrer kleinen Größe die Soundstage liefern, für die Sony bekannt ist.

Mit langer Akkulaufzeit, einem komfortablen Design und erweiterten Funktionen eignen sich die neuen Kopfhörer ideal für ganztätigen Musikgenuss und zeichnen sich dabei durch einen günstigen Preis (UVP 59,- Euro) aus. Komfort ist Programm bei den Kopfhörern WF-C510, die im Vergleich zu ihren Vorgängergenerationen noch kleiner und kompakter geworden sind. Als die bislang kleinsten geschlossenen Kopfhörer von Sony gewährleisten sie auch bei kleineren Ohren einen noch stabileren Halt. Dank ihrer perfekt an das Ohr angepassten Form und ihres ergonomischen Oberflächendesigns sitzen sie stets bequem und sicher. Das abgerundete Design und die mattierte Textur machen das Tragegefühl noch angenehmer. Darüber hinaus wurden die neuen Kopfhörer mit einer flachen und breiteren Oberflächentaste ausgestattet, die leichte Bedienbarkeit für ein nahtloses Musikerlebnis garantiert.

Mit den Kopfhörern selbst wurde auch das Ladeetui verkleinert. Das kompakte, zylindrische Etui ist noch flacher als beim Vorgängermodell und passt damit noch besser in die Tasche. So können Nutzer*innen ihre Kopfhörer überall dabeihaben. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden ermöglicht viele Stunden ununterbrochenes Hörvergnügen. Und wenn es einmal schnell gehen muss, reicht eine 5-minütigen Schnellladung für bis zu einer Stunde Musikgenuss. Die Textur, Qualität und die Farben der Sony WF-C510 wurden im Einklang mit den verschiedensten Stilvorlieben entwickelt. Vier Farben gibt es – Blau, Gelb, Schwarz oder Weiß –, sodass alle einen Farbton finden, der zu ihnen passt. Wie üblich könnt ihr die IP45-geschützten Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten zugleich verwenden, es gibt einen Fokus auf Stimme, und via App dürft ihr Anpassungen vornehmen. Mehr Infos gibt’s hier!