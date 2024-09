Sony stellt Monitore vor: INZONE M10S und INZONE M9 II sorgen für Aufsehen

Sony versteht die Spieler*innen und will für Emotionen sorgen. Dabei sollen die neuen INZONE M10S und INZONE M9 II helfen!

Über die neuen INZONE-Monitore

Dieser Tage gab es ein Presse-Briefing von Sony, und dabei wurden die neuen Gaming-Monitore des Herstellers vorgestellt. Wichtig sei die Emotion und die Immersion, und da der Konzern seine Stärken in den Bereichen Sound und Visuals hat, will Sony diese miteinander verbinden. Was läge näher, als sie in einem neuen Monitor zu vereinen? Unter dem Slogan Sharpen your senses and prepare for victory kommen im Oktober 2024 nun die neuen INZONE M10S und INZONE M9 II (Mark Two)-Monitore in den Handel. Diese zielen eher auf den Prosumer-Markt ab, was bedeutet, dass Streamer*innen, kompetitive Gamer*innen und natürlich die lieben Profis mit diesen Geräten glücklich werden. Dementsprechend ist auch die Preisgestaltung angesiedelt, aber dazu später mehr! Hier einmal die Zielgruppe von Sony:

Der INZONE M10S

Dieser Monitor hat einfach alles. Er ist tournament-ready, bietet einen OLED-Bildschirm mit einigen OLED-Schutzfunktionen für die lange Lebensdauer und natürlich Gaming auf allerhöchstem Niveau. Neben 1440p-Auflösung erwartet euch eine Bildwiederholrate von bis zu 480 Hz, und das soll für knackscharfe Bewegtbilder sorgen. Nebenbei wird das Display punktuell bis zu 1300 nits hell, das sorgt für ordentliche HDR-Bilder. Für Profis interessant: Der 27-Zöller kann auf Knopfdruck in einen 24,5“-Modus umschalten, das ist nämlich die offizielle Turnier-Größe von Monitoren. Dabei wartet er mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms auf und bietet die typischen Vorzüge von OLED – beste Kontraste und echtes, dunkles Schwarz.

Der größte Hingucker ist aber wohl der Standfuß des Monitors: Er ist grade mal so groß wie eine CD (159 mm Durchmesser bei 4 mm Höhe), bietet dabei aber besten Halt und Standfestigkeit. Der Bildschirm ist dabei um 360° drehbar, ihr könnt ihn um -5 bis 25° neigen, und eine Kabelführung gibt es ebenso. Neben verschiedenen Picture-Modus (vom Profi-Team FNATIC kalibriert und mitgestaltet) könnt ihr euch aber auch auf die VRR-Modi G-SYNC und AdaptiveSync verlassen. Sowohl HDMI 2.1 als auch DisplayPort 2.1 sind mit an Bord, und sie schaffen es, bis zu 480 Hz bei QHD-Auflösung zu liefern. Der Preis des Sony INZONE M10S liegt bei 1.349,- Euro, wenn er im Oktober 2024 in den Handel gelangt.

Zum INZONE M9 II

Eine Spur leistbarer wird es beim zweiten vorgestellten Bildschirm von Sony. Er bietet laut dem Hersteller nichts weniger als die Elite-Performance dank seinem Full Array-LED-Bildschirm. Wer gut aufgepasst hat, richtig gelesen: Hier ist kein OLED-Panel verbaut, sondern „nur“ LED. Dank Sony BRAVIA TV-Technologie soll es uns dennoch nicht an Bildqualität mangeln, und verschiedenste technische Aushängeschilder sorgen für beste Unterhaltung. Eine HDR 600-Zertifizierung, das Abdecken des DCI-P3-Farbraums, volle 4K-Auflösung bei 160 Hz Bildwiederholrate, damit einhergehend eine Reaktionszeit von 1 ms und natürlich VRR-Unterstützung zeigen, wo der Hammer hängt.

Der Fokus bei diesem Monitor liegt ganz klar auf der Klarheit und Schärfe: Die Kombination aus hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate soll auch Einzelspieler*innen vollkommen überzeugen können. Etwas wuchtiger als das OLED-Produkt, aber dennoch sleek und stylisch gibt es beim Sony INZONE M9 II einen ähnlich gearteten Standfuß, und auch dieser kann sich problemlos zwischen -5 und 25° neigen und höhenverstellbar (130 mm) präsentieren. Die Helligkeit wird mit bis zu 750 nits angegeben, und auch hier gibt es die Möglichkeit, bis zu zwei USB-Geräte am Hub anzustecken. Im Oktober 2024 erscheint der Sony INZONE M9 II um 999,- Euro (UVP), und es stellt sich die Frage: Ist da was für euch dabei?