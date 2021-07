Neues Spiel von den Astro’s Playroom-Machern Asobi kommt

Asobi, das Team hinter Astro’s Playroom, entwickelt ein neues 3D-Action-Spiel. Erwartet uns da ein neuer Astro Bot-Ableger? Lest hier mehr!

Wohl kein Astro’s Playroom 2 – oder?

Letzte Woche veröffentlichte Astro’s Playroom-Entwicklerteam Asobi eine Stellenausschreibung auf der LinkedIn-Seite von PlayStation. Der Job handelt davon, “eine Vielzahl von Levels für ein 3D-Actionspiel zu konstruieren, die jeweils großartige Tempo- und kreative Situationen bieten”, so die allgemeine Beschreibung des LinkedIn-Beitrags. “Bringen Sie Kreativität und Humor in das Spiel”, ist im Abschnitt Verantwortlichkeiten der Stellenausschreibung aufgeführt. Ein 3D-Action-Game mit Humor klingt schon stark nach Astro, wenn ihr mich fragt.

Schon im Juni enthüllte das Entwicklerteam, dass es an einem brandneuen Spiel arbeitet. Asobi würde mit dem neuen PS5 DualSense-Controller experimentieren und die Gesamtzahl ihrer Mitarbeiter in Japan erhöhen, um sich auf die Entwicklung des neuen Projekts vorzubereiten. Wer die Platinum-Trophäe in Astro’s Playroom erworben hat, weiß, dass die Entwickler noch etwas vor haben. Arbeitet Team Asobi an einer Fortsetzung von Astro’s Playroom? So oder so, bislang war jeder Astro-Titel eine absolute Freude zu spielen. Was haltet ihr davon?