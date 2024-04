Sony plant ein Event im Mai 2024: Infos zu Silent Hill 2 und mehr?

Berichten zufolge plant Sony, nächsten Monat eine PlayStation-Produktpräsentation abzuhalten. Kommt da ein Showcase oder State of Play?

Mehr zum Mai-Showcase von Sony

Nach der Nachricht, dass Konamis Silent Hill 2 Remake von der ESRB klassifiziert wurde, sagte Reporter Jeff Grubb, er erwarte, dass das Spiel beim PlayStation-Event erscheinen wird, wenn es ein Veröffentlichungsdatum erhalten könnte. “Ich habe gehört, dass es nächsten Monat, im Mai, eine PlayStation geben wird, entweder einen State of Play oder einen Showcase, also wird dies wahrscheinlich da stattfinden „wird, berichtete er. “Ich habe sowohl einen Showcase als auch vielleicht einen State of Play gehört”, fügte Grubb hinzu. “Es scheint, als ob es sich in Richtung Showcase neigen könnte, es ist definitiv in dem Zeitrahmen, in dem sie letztes Jahr den Showcase gemacht haben”. Ein PlayStation Showcase, das im Mai 2023 stattfand, lief über eine Stunde und enthielt mehr als 30 Spiele sowie die Enthüllung des PlayStation Portals.

Die neue Spielankündigung umfasste Helldivers 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Marathon, Foamstars und Concord. Das im Oktober 2022 angekündigte Silent Hill 2-Remake befindet sich in der Entwicklung für PS5 und PC im Bloober Team, dem polnischen Studio hinter The Medium, Layers of Fear und Blair Witch. Ein kampforientierter Trailer, der während einer State of Play-Präsentation im Januar vorgestellt wurde, hinterließ einen eher gemischten Eindruck bei den Fans. Der Präsident des Bloober Teams distanzierte das Studio anschließend vom Trailer und erklärte Berichten zufolge, dass es sich nicht um eine genaue Darstellung des Spiels handelte und dass Konami allein für die Vermarktung des Produkts verantwortlich sei. Keine guten Vorzeichen, oder wie seht ihr das?