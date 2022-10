Comeback-Time: Silent Hill 2 Remake erscheint für PS5 und STEAM

Konami hat schon vor kurzem angekündigt, dass am 19.10.2022 etwas zum Thema Silent Hill enthüllt werden wird – daraufhin wurden Gerüchte in alle Richtungen verbereitet doch nun haben wir Gewissheit: Konami kündigt ein Silent Hill 2 Remake an. Der Psycho-Horror-Titel erschien ursprünglich 2001 und wird nun für PS5 und STEAM veröffentlicht. Entwickelt von Bloober Team, dem Komponisten Akira Yamaoka und dem Künstler Masahiro Ito, wird die legendäre Stadt voller düsterem Nebel mit verbesserter Grafik, überarbeitetem Sound und Gameplay im Remake erlebbar sein.

Das Remake von Silent Hill 2 nimmt den Hauptprotagonisten James Sunderland und seine Suche nach Hinweisen in der namensgebenden Stadt wieder auf, nachdem er einen mysteriösen Brief von seiner Frau Mary erhalten hat – die schon lange tot ist. Spieler erleben unheimliche Monster und andere Manifestationen von James‘ Bewusstsein, die nach 20 Jahren mit modernster Technologie überarbeitet wurden, um auf modernen Plattformen in 4K gespielt werden zu können.