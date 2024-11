Sony LinkBuds Fit Test: Hoher Tragekomfort und starker Klang im Ohr mit Style

Geht man nach der offiziellen Produktwebsite , dann verspricht Sony unübertroffener Komfort. Dafür sind die neu entwickelte Anpassungsunterstützung und die Ohrstöpsel verantwortlich, und das ist noch nicht alles. Denn das als nahtlos bezeichnete Noise Cancelling und die Ambient Sound Control spielen da mit rein, sowie verschiedenen Farbvarianten passend zu eurem Look. Sie sind nämlich in Grün, Weiß, Schwarz und auch Violett verfügbar – das klingt alles nach perfekte Earbuds für den Alltag, nicht wahr?

Der erste Eindruck

Unser Testgerät kam in der Farbe Schwarz zu uns, und dementsprechend ist auch das Ladecase eingefärbt. Es ist ein Würfel, dessen Deckel in Hochglanzschwarz und die Unterseite in Mattschwarz gefertigt ist. Beim Aufklappen dieses Case seht ihr auf der Stelle beide Earbuds, die gut eingepasst aufgeladen werden, und eine LED, die anzeigt, wie es um die aktuelle Ladung steht. Sehr gut! Entnehmt ihr die einzelnen Buds, so habt ihr schön darauf stehen, welcher in euer linkes und welcher in euer rechtes Ohr gehört. Das Einsetzen ist dabei recht einfach, da die Silikonspitze in Größe M (es gibt insgesamt vier Größen, SS, S, M und L) unmissverständlich hervorprangt.

Die neu entwickelte Anpassungsunterstützung ist genau gegenüber zu finden und ist dazu gedacht, den optimalen Halt in euren Ohren zu finden. Das funktioniert recht rasch und zuverlässig, und fortan halten die Buds sehr gut in der Ohrmuschel! Selbst beim Sport oder bei Ballspielen bleiben die Sony LinkBuds Fit verlässlich da, wo sie sein sollen. Gemeinsam mit ihrer Funktion als In-Ear-Kopfhörer dichten sie auch ohne jede Einstellung schon ein Stück weit von der Außenwelt ab. Was auch rasch auffällt: Mit der passenden Silikonspitze sind diese In-Ears extrem angenehm zu tragen, und wer schon andere Geräte dieser Machart ausprobiert hat, weiß, wie wichtig dieser Faktor im tatsächlichen Alltag ist. Langes Tragen ist hier also mehr als nur möglich, doch die Frage bleibt: Wie gut klingen die Buds?

Probehören der LinkBuds Fit

Im Standard sind die In-Ears recht direkt und ausgeglichen. Stimmen treten klar hervor, und die Instrumente nehmen die sprichwörtliche zweite Geige ein – das ist schon recht cool. Aber der Equalizer ist so eine Sache: Wenn ihr ihn etwa in den Voreinstellungen „Sanft“ oder „Entspannt“ verwendet, so ist der Klang tatsächlich streichelweich, verliert aber einiges an Details. Im Modus „Aus“ bemühen sich die Buds um einen Allround-Klang, ohne irgendwo zu glänzen oder richtig zu verlieren. Die Einstellung „Bass Boost“ knallt zwar weit nicht so, wie es der Name vermuten ließe, aber der Sound wird auf alle Fälle dumpfer und ein wenig reicher, was die Klangbühne anbelangt. Und wer überhaupt viel mehr von der eigenen Umgebung mitbekommen will, greift sowieso zu Sonys LinkBuds Open!

Besonders Titel, die jedes Genre ein wenig abdecken, bringen dann Klarheit in die Performance, zu denen diese Sony LinkBuds Fit fähig sind. Der Indie-Pop-Hit Good Bi von Beth McCarthy wird je nach Einstellung entweder brav oder richtig bassig wiedergegeben, und auch vor gemischten Elektro-Soundtracks wie etwa von Astro Bot (danke, Kenneth Young) oder Vocal-Tracks à la Love of my Life von Bellah Mae schrecken diese Ohrhörer alles andere als zurück. Hier geht es rein um euer Hörempfinden, so wie ihr es haben wollt. Die Buds tun ihr Allerbestes, um auch während den schweißtreibendsten Sporteinheiten in euren Ohren zu bleiben. Das funktioniert unter dem Strich großartig, da gab es absolut keine Enttäuschungen – und wie könnt ihr nun zwischen den Equalizern umschalten?

Zur Sound Connect-App

Hier kann die Sony Sound Connect-App die gewünschte Abhilfe schaffen. Denn nach dem Download dieser Smartphone-App dürft ihr eure Sony LinkBuds Fit konfigurieren und (nach empfohlener Anmeldung bei eurem Sony-Account) eure letzten Aktivitäten mit den Kopfhörern sowie die Nutzungszeit prüfen. Auch ein Backup und die Wiederherstellung von Optionen sind möglich, so weit, so gut. In den Bereichen Start, Sound, System und Services dürft ihr die verbundenen Geräte verwalten und den Equalizer einstellen. Besonders cool: Anstatt euch mit vielen Reglern zu konfrontieren, werdet ihr gebeten, etwas von eurer Musik abzuspielen. Live könnt ihr dann zwischen verschiedenen Vorschlägen wechseln, das ist wesentlich zielführender und nutzerfreundlicher – sehr gut, Sony!

Damit nicht genug: Mit dem 360 Reality Audio-Setup könnt ihr Fotos von euren Ohren machen (ja!) und sie so analysieren lassen. Diese Ergebnisse sendet ihr dann an unterstützte Musikdienst-Apps wie 360 Reality Audio Live, Artist Connection und nugs.net, sodass ihr darin den perfekten, auf euch abgestimmten Rundum-Klang genießt. Weiters dürft ihr zwischen der Priorität auf stabile Verbindung oder Soundqualität (ich empfehle hier Letzteres) wechseln. Eine weitere nette Funktion ist der Hintergrundmusikeffekt, der eure abgespielten Medien auf Wunsch so klingen lässt, als würdet ihr in einem Café oder im Wohnzimmer sitzen. Echt spannend zum Ausprobieren! Im November 2024 war übrigens die Firmware-Version 1.2.0 aktuell, und dann seid ihr auch schon fertig mit dieser App.

Was sonst zu sagen ist

Der Hersteller Sony verspricht bei den LinkBuds Fit eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden am Stück ohne ANC. Das Ladecase liefert übrigens bis zu weitere drei Aufladungen, wobei eine fünfminütige Schnellladung bis zu weitere 60 Minuten Musikgenuss bringen kann. Ihr seht schon: Für den Alltag sind diese Geräte durchaus geeignet, und das ist auch anderswo zu spüren. Denn Spritzwasser und Schweiß können diesen wasserabweisenden In-Ear-Kopfhörern mit Schutzart IPX4 nichts anhaben. Sollte es also mal etwas regnen, braucht ihr euch nicht zu sorgen – einfach in den Ohren lassen und weitermachen! Apropos weitermachen: Die Akkustände werden euch jederzeit bequem mitgeteilt. Die Sony Sound Connect-App benachrichtigt euch zudem, wenn der Akkustand des Ladecase unter 30 % sinkt.

Services wie Amazon Music Play Now, Endel Quick Access, Ingress Prime und Spotiry Tap können direkt an den Sony LinkBuds Fit für den Schnellzugriff konfiguriert werden. Wer es braucht, freut sich über die Integration dieser Dienste! Da es keine Knöpfe an den Geräten selbst gibt, stellt sich vielleicht die folgende Frage: Wie steuern sich die Earbuds? Das ist richtig clever, denn dank der Einstellung des Weitbereich-Antippens müsst ihr nicht zwingend auf die Earbuds doppelt oder dreifach tippen, sondern könnt das auch zwischen Wange und Ohr tun – viel angenehmer, als direkt ans Ohr tappen zu müssen! So schaltet ihr ganz ohne Smartphone fliegend zwischen Rauschunterdrückung, Ambient Sound-Modus oder der Automatik hin und her, damit ihr euch bestmöglich an eure Umgebung anpassen könnt.

Sony LinkBuds Fit: Die Technik

Der Hersteller beschreibt die Sony LinkBuds Fit richtigerweise als geschlossene In-Ear-Kopfhörer, die mit 8,4 mm messenden Treibereinheiten aufwarten. Ihr Frequenzgang umfasst 20 – 40.000 Hz bei LDAC mit entsprechendem Sampling. Sie sind wie vorhin schon erwähnt nach IPX4-Standard vor Spritzwasser geschützt, bieten dank Bluetooth 5.3 die bequeme Multipoint-Verbindung zu zwei Geräten gleichzeitig. Wie für diesen Standard üblich werden bis zu 10 Meter Reichweite angegeben, aber es können unter optimalen Bedingungen auch mehr werden! Es werden auch der DSEE Extreme-Modus wie auch ein Modus für Umgebungsgeräusche unterstützt.

Ihre Akkulaufzeit wird mit bis zu maximal 8 Stunden (ohne ANC) beziehungsweise 5,5 Stunden (mit ANC) angegeben, und die ununterbrochene Gesprächszeit beläuft sich auf bis zu vier Stunden. Die Sony LinkBuds Fit sind in vier Farben, namentlich Grün, Weiß, Schwarz und Violett verfügbar und kommen mit einem entsprechend gefärbten Ladecase, einem USB-Kabel zum Aufladen und einem Referenzhandbuch. Diese Buds wiegen etwa 4,9 Gramm pro Stück, und die Ladestation misst 47,2 x 47,2 x 32,6 mm bei einem Eigengewicht von 41 Gramm. Das Ladecase benötigt etwa drei Stunden für eine komplette Aufladung, mit der ihr die Earbuds bis zu drei Mal wieder aufladen könnt.