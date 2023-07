Sony läutet den PlayStation Store Summer Sale ein, fast 2.900 Produkte günstiger

Sony Interactive Entertainment hat den PlayStation Store Summer Sale gestartet. Drei Wochen habt ihr Zeit zum Sparen!

Über den PlayStation Store Summer Sale

Das Angebots-Event läuft bis 23.59 Uhr Ortszeit am 16. August und bietet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fast 2.900 vergünstigte Produkte, darunter vollständige digitale Spiele und Add-ons für PS5 und PS4. Nicht alle ermäßigten Titel werden für die gesamte Dauer der Aktion verfügbar sein, wobei einige am 2. August entfernt werden (das Verkaufsendedatum für jedes Spiel ist auf der jeweiligen PlayStation Store-Seite aufgeführt). Am besten stöbert ihr einfach die Titel auf eurer Wunschliste und in den hervorgehobenen Menüs durch. Die Ersparnisse variieren je nach Region, aber zu den bekanntesten ermäßigten Titeln gehören Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23, Last of Us Part 1 und Dead Island 2.

Trotz des Verkaufs in Rekordzahlen war die PS5 in letzter Zeit Gegenstand erheblicher Preisaktionen in europäischen Ländern wie Großbritannien, Spanien, Portugal und Frankreich. In Großbritannien hat Sony den Preis von drei PS5-Konsolenpaketen (mit God of War Ragnarök, FIFA 23 und Modern Warfare 2) Anfang Juni um bis zu 60 Pfund gesenkt, und sie bleiben bis zum 31. Juli bei 479,99 £. Möglicherweise ist das ein Vorbote für neue Hardware? Sony könnte versuchen, bestehende Bestände vor unbestätigten Plänen zur Einführung eines neuen PS5-Modells zu räumen. Es wurde behauptet, dass das Unternehmen beabsichtigt, im September 2023 neue Hardware, darunter eine PS5 Slim-Konsole mit einem abnehmbaren Disc-Laufwerk auf den Markt zu bringen.