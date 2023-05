Bericht: Was kommt noch alles an Hardware für die Sony PS5?

In dieser Konsolengeneration haben wir bereits drei subtile Variationen der PlayStation 5 (um ihr Gewicht zu reduzieren), den DualSense Edge und die PlayStation VR2 gesehen. Aber es scheint nicht so, als würde Sony in absehbarer Zeit langsamer werden, mit weiteren sechs neuen Hardwarestücken in verschiedenen Entwicklungsstadien. Dank Insider Gaming gibt es einen tollen Überblick über die kommenden Hardware-Stücke!

PS5 mit abnehmbaren Laufwerk

Obwohl Berichte die neue PlayStation 5 als PS5 Slim bezeichnet haben, versteht Insider Gaming, dass die Konsole fast identisch mit der PlayStation 5 sein wird, aber über ein abnehmbares Laufwerk verfügt. Tatsächlich meint man, dass die neue PlayStation 5 das alte Design innerhalb eines Jahres vollständig ablösen soll. Voraussichtlich soll die neuere Revision schon im September 2023 erscheinen, und die Frage bleibt offen, ob die Konsole beim nächsten PlayStation-Showcase gezeigt wird. Vielleicht auch mit anderer Hardware, die auch auf dieser Liste steht?

Neue Audio-Hardware

Wie Insider Gaming exklusiv im Februar berichtete, arbeitet Sony derzeit an zwei neuen drahtlosen Audiogeräten für die PlayStation 5. Project Nomad (drahtlose Ohrhörer) und Project Voyager (drahtloses Headset) werden voraussichtlich bis März 2024 veröffentlicht, aber die genauen Veröffentlichungstermine und Preise sind noch unklar.

PlayStation-Handheld

Hier ranken sich unterschiedlichste Gerüchte, aber eigentlich soll (ich hoffe es ja anders) das ein reines Streaming-Gerät für die PS5 sein. Denn nur bei Remote Play mit der PlayStation 5 bietet der Handheld adaptives Streaming bis zu 1080p und 60 FPS. Der Q Lite wird genau wie der DualSense-Controller aussehen, hat aber einen großen Bildschirm in der Mitte und eines seiner Hauptmerkmale und angenommenen Verkaufsargumente wird die Einbeziehung von haptischem Feedback sein – genau wie beim DualSense-Controller. Auch hier lebt die Hoffnung, das Gerät beim nächsten PlayStation Showcase zu sehen, aber Sony könnte sich für eine separate Veranstaltung entscheiden, um seine Hardware-Aufstellung zu veröffentlichen. Dieses Gerät ist für Ende 2023 geplant.

PlayStation 5 Pro

Es war in letzter Zeit ein heißes Diskussionsthema, aber ja, Insider Gaming hat enthüllt, dass Sony eine PlayStation 5 Pro in der Entwicklung hat. Der Bericht im März wurde von vielen als ungenau abgewiesen, als er zum ersten Mal gemeldet wurde, und obwohl die PlayStation 5 Pro jederzeit abgesagt werden könnte, meint Insider Gaming mit 100%iger Sicherheit, dass sich die PlayStation 5 Pro derzeit in der Entwicklung befindet. Obwohl derzeit nicht über weitere Einzelheiten berichtet wird, ist es angeblich so, dass die ersten Dev-Kit-Prototypen innerhalb der nächsten Monate an Erstanbieter gehen werden, wobei Drittentwickler sie bis Ende des Jahres erhalten. Die PS5 Pro scheint für Ende 2024 geplant zu sein, aber die spürbaren Verbesserungen werden sich in Grenzen halten. Was meint ihr?