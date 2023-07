Sony hat nun über 40 Millionen PS5-Konsolen verkauft, Tendenz steigend

Es dauerte nicht lange, bis Sony einen weiteren PlayStation 5-Meilenstein erreichte. Wird die PS5 die beliebteste Konsole des Konzerns?

So viele PS5-Konsolen

Das Unternehmen bestätigt, dass es seit dem Debüt des Systems im November 2020 über 40 Millionen PS5-Konsolen verkauft hat. Das sind etwa 8 Millionen verkaufte Einheiten seit Anfang des Jahres. Es überrascht nicht, dass die Weihnachtsverkäufe des letzten Jahres übertroffen wurden, als Sony in einem Quartal 7,1 Millionen PS5s bewegte. Das Unternehmen sagt, dass das Inventar endlich “gut bestückt” ist und mit der Nachfrage Schritt hält – man muss möglicherweise nicht mehr warten, um an das neue Gerät zu kommen. Trotz aller Pandemie-Probleme erreichte die PS5 die 10-Millionen-Marke schon innerhalb der ersten acht Monate. In diesem Zeitraum wurde sie zur schnellstverkauften Sony-Konsole, das ist aber auch der Pandemie und dem Fokus auf die eigenen vier Wände geschuldet.

Die Nachfrage sinkt nun ein wenig, was natürlich ist, und ein bisschen fehlt noch auf die absoluten Top-Performer. Denn Sony hat über 117 Millionen PS4-Konsolen und fast 157 Millionen PS2-Konsolen verkauft, dazwischen reiht sich die aktuelle Nintendo Switch mit über 123 Millionen Verkäufen ein. Die PS5 hat also noch einiges an Arbeit vor sich, wenn sie die bestverkaufteste Konsole aller Zeiten werden will. (Aber schon allein der Preis der Konsole wird das zu verhindern wissen, das gebietet die Logik.) Jedenfalls kommen noch einige Kracher wie Marvel’s Spider-Man 2 exklusiv für die PS5, und Sony wird wohl auch mit einigen potenziellen Zubehör-Verkäufen punkten. Darunter PlayStation VR2, verschiedene Headsets und das fragwürdige Project Q-Streaming-Gerät. Es gibt keine Garantie, dass Sony weiterhin rosige Verkäufe genießen wird, aber die Zutaten sind für ein starkes Jahr da – was meint ihr?