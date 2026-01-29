Sony bringt System-Updates für PS5 – und auch PS4!

Sony hat das erste System-Update für die PS5 im Jahr 2026 veröffentlicht, und das ist kein übliches Stabilitäts-Update.

Zum PS5 Update 26.01-12.60.00.06

Denn es fügt der Konsole tatsächlich neue Funktionen hinzu. Die Konsolen sehen den Download als PS5-Update 26.01-12.60.00.06, und dies verbessert die Lebensqualität im Welcome Hub und mehr weiter. Der Datei-Download mit nur 1,3 GB ist jetzt weltweit verfügbar, und wir haben die vollständigen Patch-Hinweise hier versammelt:

Sie können jetzt direkt aus dem Friends Activity Widget in Ihrem Welcome Hub zu den Spielen springen, die Ihre Freunde spielen.

Sie können jetzt Lesebestätigungen aktivieren, um anderen Spielern zu zeigen, wenn Sie ihre Nachrichten gelesen haben.

Um Ihre Lesebestätigungen zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer und Konten > Datenschutz > Anzeigen und Anpassen Ihrer Datenschutzeinstellungen. Setle unter Kommunikation und Multiplayer Lesebestätigungen anderen Spielern auf PS5 und PlayStation App anzeigen auf Zulassen gesetzt.

Diese Funktion wird schrittweise eingeführt, und einige Benutzer können sie verwenden, wenn das Systemsoftware-Update veröffentlicht wird.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Normalerweise ist der erste Konsolen-Patch im Jahr ausschließlich einer für die Stabilität, aber das geht so auch in Ordnung!

Zum PS4 Update 13.04

Während die PS4 vielleicht schon in ihrer Pubertät ist, ist Sony noch nicht fertig mit der Unterstützung der Konsole, da das PS4-Update 13.04 ab sofort zum Download verfügbar ist. Hier dürfen wir allerdings angesichts des Lebenszyklus der Konsole nichts Wichtiges erwarten, da dies ein weiterer Sicherheitspatch ist. Sony erwähnt Folgendes als das, was für die PS4 mit dem aktuellen Update geändert wurde:

Wir haben einige Sicherheitskorrekturen an der Systemsoftware vorgenommen.

Das war’s auch schon. Obwohl es nicht auf Einzelheiten eingeht, zielen diese Sicherheitspatches in der Regel auf Homebrew- und Piraterie-Gegenmaßnahmen ab. Meistens werden diese veröffentlicht, um ein Loch zu stopfen, das es einem Programm ermöglichte, nicht lizenzierte Software oder gefälschte Spiele auszuführen.