Sons of the Forest wird wohl vier Mal so groß wie The Forest werden

Das Horror-Überlebensspiel Sons of the Forest (wir berichteten bereits) wird riesig, nicht nur, was die Welt betrifft, sondern auch das Erlebnis. Lest hier mehr!

Die Entwickler:innen von Endnight Games bezeichnen das Game nicht umsonst als Horror-Überlebensspiel. An erster Stelle stehen Jumpscares und bizarre Feinde, die euch schockieren, aber auch das Überlebenssystem in Sons of the Forest hat sich gewaschen. Im Nachfolgertitel versprechen ein völlig neues KI-System und eine Welt, die viermal so groß ist wie das Original, dieses Erlebnis auf eine ganz andere Ebene zu heben. So hat sich das Studio auf Realismus konzentriert – bei der Herstellung eines Molotow-Cocktails etwa sieht man, wie der Stofffetzen in den Wodka gesteckt wird, oder wenn ihr etwas beschädigt, soll alles genau so aussehen, wie man es im echten Leben erwarten würde. Das wird wohl dem Horror das gewisse Etwas verleihen!

Doch auch bei der KI wird nachgeholfen. Schon im Original waren die Feinde klug, doch das Studio hat nicht genug. „Wir haben ein ganz neues KI-System geschaffen, das einige wirklich interessante und gruselige Begegnungen ermöglicht. Nicht nur das, wir haben dieses Mal einen 3D-Drucker eingeführt, mit dem Spieler verschiedene Gegenstände drucken können, um zu überleben”, sagt das Entwicklerteam. „Wir haben versucht, dies realistisch zu halten, so dass Sie nur Dinge drucken können, die Sie in der realen Welt drucken würden. Spieler:innen beginnen auch mit einem persönlichen Handheld-GPS, das bei der Navigation durch die viel größere Welt hilft.” Wir dürfen gespannt sein – Sons of the Forest wird am 23. Februar 2023 für PC erscheinen.