Sonos Ace ab sofort erhältlich & Review

Es ist lange her, dass mich ein Testgerät auf Anhieb (erneut) für meine Playlists begeistern konnte. Subjektiv gewöhnt man sich immer an den Klang, den man von den Produkten im Eigenbesitz bekommt, und ist dann natürlich sehr anfällig dafür, wenn etwas Neues des Weges kommt. Das Sonos Ace schafft es spielend leicht, sich seinen Platz im Alltag zu verdienen – es überzeugt von Anfang an mit einfacher Handhabe, simpler Bedienung und einem wahrlich angenehmen Tragekomfort. Stücke, die man meint, in- und auswendig zu kennen, können dank der starken Hardware und Head Tracking-Feature plötzlich neue Seiten zeigen, und dass Spatial Audio sogar in Microsoft Teams ganz ohne eine zusätzliche Einstellung funktioniert, war eine echt nette Überraschung. Das unglaublich potente ANC schafft es, sowohl gleichbleibende Töne wie auch kurze Stör- und Quietschgeräusche angenehm auszublenden: Endlich Ruhe.

Dass ein toller Klang mit grandioser Akkulaufzeit jenseits der 24 Stunden, hohem Tragekomfort und idealer Verarbeitungsqualität seinen Preis hat, ist klar: 499,- Euro UVP sind nicht ohne. Dieses Produkt ist aber jeden Cent davon wert, lasst euch das gesagt sein – wenn man überhaupt leise Kritik üben möchte, dann vielleicht am etwas hypersensiblen Aware-Modus (in Wahrheit Sache eines Software-Updates) und den Mikrofonen, die für eure Gesprächspartner:innen einen etwas entfernten Eindruck erzeugen können. Aber ansonsten lassen sich alle Themen einfach wegkonfigurieren, wer mehr Bass oder Höhen will, greift einfach zum Equalizer in der Sonos-App. Unter dem Strich war es gut, dass der Hersteller zunächst erst mal beobachtet hat, was so auf dem Markt existiert. Nun hat er eine Trumpfkarte: Das Sonos Ace hat das Zeug dazu, seinen Mitbewerb mit Leichtigkeit auszustechen!

Hier geht’s zu unserem vollständigen und ausführlichen Test.