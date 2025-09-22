Sonic Racing: CrossWorlds bekommt auch Mega Man als Fahrer
Es scheint, dass ein weiterer klassischer Videospielcharakter zu Sonic Racing: CrossWorlds kommt. Danke an die physische Veröffentlichung!
Das Spiel erscheint am 25. September, und – wie so oft ein paar Tage vor der Veröffentlichung eines Spiels – haben einige physische Kopien bereits ihren Weg in die Hände der Fans gefunden. Ein Spieler, der Reddit-Benutzer Wrong-Minute-1319, hat ein Foto auf der Sonic the Hedgehog Reddit-Seite gepostet, das einen Flyer in der physischen PS5-Version des Spiels zu zeigen scheint, der alle DLC-Pakete des Spiels enthüllt. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Sega nur bestätigt, dass der Season Pass des Spiels im Oktober Minecraft-Inhalte enthalten wird, SpongeBob Schwammkopf im November, gefolgt von Pac-Man, Avatar Legends und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Der mit dem Spiel enthaltene Flyer scheint jedoch zu bestätigen, dass Capcoms Mega Man das sechste und letzte DLC-Paket ist, das im Season Pass enthalten sein wird.
Nach der Veröffentlichung dieses Bildes postete die Sonic-Nachrichtenseite The Sonic Stadium auch ein eigenes Video, in dem die Box der physischen Version geöffnet und der Flyer darin gefunden wurde, was anscheinend bestätigt, dass der Flyer authentisch ist. The Sonic Stadium stellte auch fest, dass sich der Sega-Charakter Nights auf der Rückseite der Spielbox befindet, was scheinbar bestätigt, dass sie einer der geplanten kostenlosen monatlichen Sega-Crossover-Charaktere sein werden, die zum Spiel kommen. Sega hat bereits bestätigt, dass Hatsune Miku beim Start im Spiel sein wird, gefolgt von Joker von Persona im Oktober und Ichiban Kasuga von Like a Dragon im November. Also scheint es wahrscheinlich, dass eine offizielle Sega-Ankündigung, die beide Charaktere bestätigt, unmittelbar bevorsteht. Freut ihr euch auf das rasante Sonic Racing: CrossWorlds?