Sonic Racing: CrossWorlds bekommt auch Mega Man als Fahrer

Es scheint, dass ein weiterer klassischer Videospielcharakter zu Sonic Racing: CrossWorlds kommt. Danke an die physische Veröffentlichung!

Das Spiel erscheint am 25. September, und – wie so oft ein paar Tage vor der Veröffentlichung eines Spiels – haben einige physische Kopien bereits ihren Weg in die Hände der Fans gefunden. Ein Spieler, der Reddit-Benutzer Wrong-Minute-1319, hat ein Foto auf der Sonic the Hedgehog Reddit-Seite gepostet, das einen Flyer in der physischen PS5-Version des Spiels zu zeigen scheint, der alle DLC-Pakete des Spiels enthüllt. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Sega nur bestätigt, dass der Season Pass des Spiels im Oktober Minecraft-Inhalte enthalten wird, SpongeBob Schwammkopf im November, gefolgt von Pac-Man, Avatar Legends und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Der mit dem Spiel enthaltene Flyer scheint jedoch zu bestätigen, dass Capcoms Mega Man das sechste und letzte DLC-Paket ist, das im Season Pass enthalten sein wird.