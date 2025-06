Sonic Racing: CrossWorlds legt den Fokus auf Geschwindigkeit

Was hebt Sonic Racing: CrossWorlds von seinen Artgenossen ab? Die Antwort ist so überraschend wie einfach: Pure Geschwindigkeit im Spiel, und ein Kniff! Am 25. September erscheint das Game und lässt sich hier vorbestellen.

Über Sonic Racing: CrossWorlds

„Sonic ist bekannt für seine Geschwindigkeit und wir setzen das gerne in unsere Rennspiele ein, aber es war eine der Herausforderungen, die das Team hatte, als sie das Spiel entwickelten“, sagte Takashi Iizuka, der Leiter von Segas Sonic Team. „Eines der Dinge, die wir herausgefunden haben, ist, dass unsere Sonic-Fans noch schneller fahren wollen“, sagte er. „Was normale Leute als hohe Geschwindigkeit empfanden, unsere Sonic-Fans wollten noch schneller fahren. Also hat das Entwicklungsteam eine Super Sonic-Geschwindigkeit in das Spiel gesteckt, um wirklich das zu liefern, was diese Hardcore-Sonic-Fans sich von einem schnellen Rennerlebnis wünschen.“ Im Vergleich zum gewohnten, fast schon gemütlichen Mario Kart-Erlebnis kann der Speed tatsächlich überraschen. Sonic Racing: CrossWorlds soll sich in erster Linie wie ein actiongeladenes Rennspiel anfühlen, und in zweiter Linie ein wenig Sonic-Geschichte vermitteln können. Iizuka glaubt, dass dies das Unterscheidungsmerkmal zwischen seinen Sonic-Rennspielen und der Konkurrenz ist: Die Mechanik, die Anpassung und das Chaos sind alle in der Tradition der Rennspiele verwurzelt.

Dabei wird das Game nicht ausschließlich den Hardcore-Fans gerecht werden, denn es gibt auch langsamere Modi für Gelegenheits-Racer. Wer aber kompetitiv spielen möchte, kann dies sicherlich tun! Sonic Racing: CrossWorlds bietet neben Gastcharakteren wie Hatsune Miku, Joker aus Persona und dem ollen Yakuza Ichiban Kasuga auch ein Gadget-System, das eure Gefährte verbessert. Ob ihr nun Ringe stehlt, mit Drifts Attacken oder Boosts auslöst, ist dabei euch überlassen. Der namensgebende Part des Titels ist jedoch ein Ring, der euch mitten im Rennen auf eine ganz andere Strecke teleportiert. „Wir glauben nicht, dass ein anderes Spiel es jetzt hatte, und wir glauben nicht, dass ein anderes Spiel es in Zukunft haben wird“, sagte Iizuka. „Aber es kommt von einer Idee, wie wir die Renndynamik verändern könnten. Indem der Ring euch auf eine andere Strecke wirft, absolviert man nicht mehr drei Runden auf derselben Strecke. Wir haben den Spieß umgedreht.“ Das neue Sonic Racing hat alle Voraussetzungen für ein Cartoon-Rennspiel: wirkungsvolle Waffen, lebendige Strecken, jede Menge Wortwitz und Konsolen-Cross-Play. Freut ihr euch drauf?