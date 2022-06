Sonic Frontiers: Siebenminütiges Gameplay-Video via IGN aufgetaucht

Mehr über Sonic Frontiers

Das Video zeigt Sonic, wie er seine Geschwindigkeit nutzt, damit auf Schienen grindet, riesige Denkmäler erklimmt und eine neue Gameplay-Mechanik verwendet, die eine Spur von Licht beinhaltet. Der gesamte Trailer findet auf einer Insel mit üppigen und weitläufigen, grasbewachsenen Ebenen statt. Sonic rennt herum und benutzt Stangen, um ihn durch die Luft zu wirbeln. Weiters können Sprünge miteinander verkettet werden, und es gibt spezielle leuchtende Wände, von denen er springen und hochlaufen kann. Auffällig ist eine neue Mechanik, mit der Sonic Objekte mit einer Spur von Licht umkreisen kann, um mit ihnen zu interagieren. In den Aufnahmen verwendet er es, um einige Fackeln zu löschen und ein Rätsel zu lösen.

Der Trailer zu Sonic Frontiers sieht ein wenig aus wie eine Unreal Engine-Demo. Getreu dem Talent des blauen Igels könnt ihr euch äußerst schnell fortbewegen, und so sind auch riesige Türme absolut kein Problem für den Schallgeschwindigkeits-Helden. Druckfliesen-Puzzles und andere Auflockerungen werden uns im Game erwarten, darauf dürfen wir uns schon freuen. Die riesige offene Welt erinnert schnell mal an Granden wie Breath of the Wild oder Elden Ring, aber das ist nur mal der erste Blick auf diesen Titel. Denn es wird wohl in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch viel mehr zu sehen geben. Sonic Frontiers wird auf PC (zur Steam-Seite), PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen!