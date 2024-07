Sommergewinnspiel 2024 – Tag 9

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2024. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Heute verlosen wir:

3 x Brettspiel Dungeons & Dragons: The Yawning Portal

Das Spiel Dungeons and Dragons: The Yawning Portal (hier geht’s zu unserem Testbericht!) führt die Spieler:innen in die Taverne „Das Klaffende Portal“ und lädt sowohl D&D Experten als auch Einsteiger zu einer neuen D&D Erfahrung ein. Dieses kultige Gasthaus zieht Abenteurer an, die eines gemeinsam haben: Sie sind hungrig und haben einen ganz besonderen Geschmack. Als Wirt der Taverne gilt es, die Speisen in Übereinstimmung mit den Bestellungen zu bringen, die auf den Heldenkarten abgebildet sind. Für jede übereinstimmende Speise erhalten die Spieler:innen farbige Edelsteine (und Punkte) sowie einen Volltreffer-Bonus, wenn die gesamte Bestellung erfüllt wurde. Durch Meistern von zusätzlichen Aufgaben kann man sich weitere Punkte schnappen. Wer zum Schluss die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Die farbigen Edelsteine, die am häufigsten auf dem Spielbrett erscheinen, erzielen den höchsten Wert. So ist Strategie gefragt, um die Punkte zu beeinflussen. Dieses D&D Spiel ist ein großartiges Geschenk für D&D Fans und Anfänger gleichermaßen.