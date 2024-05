Sommer-Verwöhntage im Zillertaler Wohlfühlhotel Schiestl

Gute Noten auf den internationalen Hotelforen, ein charmantes Badeschlössl unter dem Dach und das aktivste Tal der Welt vor der Haustüre: Das Wohlfühlhotel Schiestl in Fügenberg ist ein echter Geheimtipp für ein paar Sommer-Wellnesstage inmitten der Zillertaler Berge.

Was erwartet euch?

Ob allein, mit Partner:in oder Freund:in: Es tut gut, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich einmal ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Im Wohlfühlhotel Schiestl****, am sonnigen Eingang ins Tiroler Zillertal, gelingt das ganz leicht. In den Pools des Badeschlössls mit Sprudelbucht, Bodenblubber, Massagedüsen und Gegenstromanlage perlt jede Routine in kürzester Zeit ab. Nadine und ihr sechsköpfiges Beauty-Team kennen außerdem die besten Methoden zum Abschalten und Auftanken. Klassische Aromaöl-, Thai-, Lomi Lomi Nui- und La Stone-Massagen erteilen dem Alltag eine wohltuende Abreibung. Nadines Tipp, um Entspannung, Energie und Schönheit zu tanken, ist die Revital-Massage inklusive Trockenpeeling, Öl- und Schröpfmassage (?). Perfekt für zwei sind ein „blumiges“ Tiroler Heubad, ein Honigmilchbad oder ein Zirbenbad in der Kupferwanne. Danach in einem der zwei großen Ruheräume oder auf der luftigen Sonnenterrasse am Dach die Augen schließen, in den Körper hineinhören und tiefe Regeneration macht sich breit. Zwischendurch tut auch eine Wärme-Einheit aus Sanarium, Sole-Dampfbad oder finnischer Sauna gut.

Von der Körperarbeit zum Bauchgefühl

Genug geblubbert und gechillt? Dann begeben sich wahre Genießer:innen unter die Fittiche von Küchenchef Jan, der mit seinem Team außergewöhnliche Kreationen auftischt. Das abendliche Candlelight-Dinner wartet auch mit Tiroler Köstlichkeiten auf: Graukas-Pralinen, Zillertaler Krapfen, Gansl-Burger, Kasnocken oder Hirschgulasch stehen immer wieder auf der Menüabfolge. Am liebsten kocht Jan mit Lebensmitteln aus der Region, dafür gab es schon mehrfach die Auszeichnung „Bewusst Tirol“. Dazu passt eine Empfehlung des Hauses aus dem gut sortierten Weinkeller. Der Indoorpool ist noch bis 22 Uhr geöffnet – für eine Abschlussrunde. Danach schläft man tief und fest in den 48 m2 großen Panorama-, Junior- und Kuschelnest-Suiten oder den Apartments der Residenz Schiestl. Nach dem Langschläfer-Frühstück am nächsten Tag steht vielleicht ein Ausflug zu den Swarovski-Kristallwelten in Wattens am Programm, eine Runde im Schiestl-Cabrio über die Zillertaler Höhenstraße, ein Shopping-Ausflug in die Alpenstadt Innsbruck – oder noch ein Schiestl-Wellnesstag, weil‘s so schön war.

Erste Adresse in der ersten Ferienregion des Zillertals

Das WohlfühlHotel Schiestl in Fügenberg zählt zu den besten Adressen im weltberühmten Zillertal. Das von Familie Schiestl-Knoll geführte Haus erhält immer wieder gute Noten auf den internationalen Reiseforen: Zuletzt vergaben die Gäste 93 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.at, ausgezeichnete 4,5 Punkte auf tripadvisor.de und sehr gute 8,4 auf booking.com.

Aktuelle Angebote: