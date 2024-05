Das Hohe Salve Sportresort: Sportliche Urlaubstage in den Kitzbühler Alpen

Den Urlaub für eine Power-Auszeit nutzen, die körperliche Fitness trainieren und das Mindset stärken – dafür ist Das Hohe Salve Sportresort in Hopfgarten in Tirol eine hervorragende Adresse. Das Hotel der Pletzer Resorts begeistert mit dem sportwissenschaftlich fundierten Move & Relax Konzept. Die Kitzbüheler Alpen vor der Hoteltür offenbaren sich als vielseitiges Terrain, um in der alpinen Natur neue Energie für Job und Alltag zu gewinnen. Ein großes Plus: Das Hohe Salve Sportresort bietet praktisches Bike-in & Bike-out und Hike-in & Hike-out.

Move & Relax. Pump up your life. Innovativ & Effektiv

Mit Move & Relax erleben Hotelgäste eine Philosophie, die auf der Basis von aktiver Bewegung, individueller Entspannung und vitaler Ernährung die sportliche Auszeit bereichert. Jeder findet im Das Hohe Salve Sportresort das passende Programm: Ob geführte Wanderungen und Biketouren in allen Höhenlagen, abwechslungsreiche Workouts oder Trailrunning, um Ausdauer und Kraft zu pushen. Wer noch weiter gehen möchte: Top ausgebildete Coaches stehen für professionelle Personal Trainings zur Verfügung. Im Move & Relax Bereich bieten Experten Leistungschecks an, um relevante Parameter zu Gesundheit und Fitness zu ermitteln – zum Beispiel in Form einer Bioelektrischen Impedanzanalyse oder bei der Spiroergometrie. Um die Trainingsergebnisse zu optimieren, wird im Das Hohe Salve Sportresort großer Wert auf Regeneration und Entspannung gelegt. Im 25 Meter Sportbecken Bahnen schwimmen oder im In- und Outdoorpool das beeindruckende Panorama bestaunen. In der Saunalandschaft schwitzen und durchatmen. Regenerierende Massagen und hochwertige Kosmetik genießen. Nach Herzenslust ruhen – all das ist im Relax Bereich des Das Hohe Salve Sportresort möglich.

Bike-Abenteuer im Sportresort

Als geprüfter Elite-Partner von „Mountainbike Holidays” hat Das Hohe Salve Sportresort den Bikern viel zu bieten. Direkt an der Haustür startet ein vielseitiges und großes Radwegenetz in allen Schwierigkeitsstufen. Genießer sind hier ebenso richtig, wie „Profis”, die auf den actionreichen Mountainbike-Trails die gewünschte sportliche Herausforderung finden. Und nicht nur die Mountainbiker schöpfen rund um Hotel aus dem Vollen: Auch die Rennradfahrer:innen, Gravelbiker:innen und E-Biker:innen profitieren von perfekten Bedingungen für ihre Aktivitäten. Wer sein Bike-Erlebnis in die Hände von Experten legen möchte, der nimmt an den geführten Bike-Touren teil. Kombinierte Bike & Hike Touren eröffnen eine besonders abwechslungsreiche Möglichkeit, aktiv zu sein und gleichzeitig die Natur zu genießen. Der Sommer in der Region Hohe Salve und den Kitzbüheler Alpen steckt voll Movement: Wandern, Schwimmen, Klettern, Golfen, Paragleiten, Rafting, Canyoning, Tennis u. v. m. – die Outdoor-Challenge hat Saison.

Wer im Urlaub auf Sport setzt, erholt sich nachweislich besser. Dass der Genuss dabei auf keinen Fall zu kurz kommt, dafür sorgt Das Hohe Salve Sportresort. Sich ausgewogen mit hochwertigen regionalen Lebensmitteln ernähren, das Immunsystem stärken und die Energiespeicher auffüllen, das macht die Energy Küche möglich. Im Hotelrestaurant lassen es sich Sportler:innen, Genießer:innen und Gourmets schmecken oder sie genießen im À-la-carte-Restaurant & Weinbar „Das Brixx” Lounge-Feeling und Vinophilie.

Move & Relax. Pump up your life. Das Hohe Salve Sportresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts Gruppe. Mit der durchdachten Move & Relax Philosophie der Pletzer Resorts bietet es die perfekte Grundlage für eine Power-Auszeit in der alpinen Natur der Kitzbüheler Alpen. Das Hohe Salve Sportresort wurde 2016 eröffnet und bietet 104 Zimmer.Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.