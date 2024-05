Greenfield Hotel Golf & Spa Fotostrecke: Vom Kinderpool, über die Bowlingbahn bis hin zum Essen

Vor rund einer Woche durfte ich mit meiner Familie vier wundervolle Tage im Greenfield Hotel Golf & Spa in Bük verbringen. Den vollständigen Hotelbericht findet ihr hier . Da aber oft Bilder mehr als Tausend Worte sagen, hier eine Fotostrecke von den Eindrücken vor Ort. Viel Spaß damit!

Und natürlich für mich als Foodie (hier geht’s zu meinem Instagram-Account) super wichtig: das Essen. Hier ein kleiner Ausblick, was das reichhaltige Buffet am Morgen und am Abend zu bieten hat.