The Pokémon Company stellt Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen vor

Es geht heiß her in dieser Erweiterung, die ab dem 2. August 2024 weltweit erhältlich sein wird. Infamomo wurde ursprünglich im DLC „Der Schatz von Zone Null“ für die Videospiele Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur eingeführt und feiert jetzt sein Debüt im Pokémon-Sammelkartenspiel in Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen als Finsternis-Pokémon. Spieler:innen können Infamomo-ex einsetzen, um mit seiner Fähigkeit Knechtende Ketten ein Finsternis-Pokémon von der Bank einzuwechseln. Infamomo-ex passt gut zu Boninu-ex, Benesaru-ex und Beatori-ex, um verschiedene Spielkombinationen durchzuführen. Außerdem werden holografische Parallelset-Karten in Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen mit einem neuen, einzigartigen Folienmuster versehen, welches die Illustration umgibt. Spieler:innen können die Parallelset-Karten anhand des Erweiterungscodes identifizieren.

Zu den seltenen Karten der Erweiterung gehören:

3 ASS-KLASSE-Trainerkarten

5 Pokémon-ex und 1 Terakristall-Pokémon-ex

15 Illustration Rare Pokémon

10 Fullart Pokémon-ex, Terakristall-Pokémon-ex und Unterstützerkarten

5 Special Illustration Rare Pokémon- und Unterstützerkarten

5 Gold Rare Karten

Das sind die Packs:

Top-Trainer-Box Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen (verfügbar ab 2. August 2024): Enthält 9 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen, 1 Promokarte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit Infamomo sowie diverses Spielzubehör.

Illustrations-Kollektion Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen: Gladimperio (verfügbar ab 2. August 2024): Enthält 4 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen, 1 Promokarte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit Gladimperio in einzigartigem Ukiyo-e-Holzschnittstil, sowie 2 holografische Promokarten mit Gladiantri und Caesurio.

Spezial-Illustrations-Kollektion Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen: Seedraking-ex (verfügbar ab 2. August 2024): Enthält 5 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen, 1 Promokarte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit Seedraking-ex in einzigartigem Ukiyo-e-Holzschnittstil, sowie 2 holografische Promokarten mit Seeper und Seemon.

Spezial-Illustrations-Kollektion Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen: Quajutsu-ex (verfügbar ab 2. August 2024): Enthält 5 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen, 1 Promokarte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit Quajutsu-ex in einzigartigem Ukiyo-e-Holzschnittstil, sowie 2 holografische Promokarten mit Froxy und Amphizel.

3er-Boosterpack-Blister Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen (verfügbar ab 2. August 2024): Enthält 3 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen und 1 holografische Promokarte mit Infamomo.

Mini-Tin-Box Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen (verfügbar ab 2. August 2024): Enthält 2 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen, 1 Stickerbogen und 1 Bildkarte passend zur Tin-Box mit Zwirrfinst, Zoroark, Boninu, Benesaru oder Beatori.

Boosterbundle Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen (verfügbar ab 6. September 2024): Enthält 6 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen.

Vor der Veröffentlichung der physischen Version können Fans am 1. August 2024 die neue Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen digital über die Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App für iOS, Android, macOS und Windows-Geräte anspielen. Die Erweiterung wird im In-Game-Shop erhältlich sein, wo Spieler:innen Kristalle, die sie durch das Abschließen täglicher Aufgaben erhalten, gegen verschiedene Produkte der Erweiterung Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen eintauschen können. Mehr Infos über das Pokémon-Sammelkartenspiel gibt es auf Pokemon.de/TCG.