Hitster Summer Party und Hitster Guilty Pleasures: Der Sommer kann kommen

Gute Nachrichten für alle Hitster-Fans – Jumbo spendiert uns nach dem Erfolg des Debütspiels (hier geht’s zu unserem Test) und der Hitster Schlager Party-Edition (hier geht’s zu unserem Test) zwei neue Editionen. Passend zum Sommer sorgen die Extensions Hitster Summer Party und Hitster Guilty Pleasures für schwungvolle Partyspiel-Abende.

Das sind die neuen Hitster Editionen

Hitster Summer Party

Ein Sommer wie damals. Mit der neuen „Hitster Summer Party“ werden Urlaubserinnerungen wach. Denn nicht weniger als 300 Sommerhits warten darauf, über die kostenlose App auf Spotify gehört und zeitlich richtig nach ihrem Erscheinungsjahr eingeordnet zu werden. Der typische Klang eines Jahrzehnts gibt bereits Hinweise darauf, welche Reihenfolge die richtige sein könnte. Denn wie gewohnt gilt auch in der sommerlichen Version, dass man kein Profi sein muss, um zu gewinnen. Sieger ist, wer als Erster zehn Songs chronologisch richtig einordnen kann. „Hitster Summer Party“ kann sowohl eigenständig als auch in Kombination mit anderen Hitster-Ausgaben gespielt werden.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 24,99 Euro

Hitster Guilty Pleasures

Mit dem neuesten Mitglied der Hitster-Familie „Guilty Pleasures“ wird der Partyspielabend garantiert ein Hit. Auf der Playlist stehen über 300 der gewagtesten Hits der vergangenen Jahrzehnte. Und Hand aufs Herz, wer kann bei „Rivers of Babylon“ oder „Have you ever been mellow“ schon die Füße still halten? Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man nicht nur die Liedtitel und Interpreten vorliest, sondern die Songs auch tatsächlich hört. Und zwar über die kostenlose, im Spiel enthaltene App, die die gescannten Karten via Spotify abspielt.

Um zu gewinnen, muss man allerdings kein Musikprofi sein. Auch das Motto „Gut geraten ist halb gewonnen“ kann zum Sieg führen. Die Spielregeln sind einfach: Es gilt die Songs in die richtige Reihenfolge ihrer Erscheinung zu bringen. Drei verschiedene Schwierigkeitsstufen sorgen für lang anhaltenden Spielspaß.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 24,99 Euro

Trailer zur Basisversion: