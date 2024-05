Wellnesshotel Panorama Royal: Ladies Night am 27. Mai 2024 

Am 27. Mai 2024 lädt das Wellnesshotel Panorama Royal in Bad Häring zum Sauna-Special in die Relax Dream World. Von 17 bis 22 Uhr bleiben die Ladies unter sich und entspannen nach Herzenslust.

Ideal nach der Arbeit, nach der Familie, nach dem Sport – was auch immer den Tag ausgefüllt hat. Die Saunameister bieten stündlich erlebnisreiche Aufgüsse an. „Ladypower“, „Rock Night“, „Chillout“ sind nur einige der klangvollen Namen der Signature-Aufgüsse, die für die Ladies Night geplant sind. Dreimal stehen Salzpeelings auf dem Programm, die die Haut weich, glatt und strahlend machen. Doch damit nicht genug. An diesem Abend werden die Damen ganz besonders verwöhnt. Wenn das Wetter mitspielt, verwandelt sich die Außenbar in eine Chill-Area mit Club Sound an der Feuerstelle, mit Prosecco, Cosmopolitan und anderen Köstlichkeiten ganz ladylike.

Sollte der Sommer noch auf sich warten lassen, auch kein Problem. Dann erklärt das Panorama Royal das SpaHaus zur Bar. Also, am besten gleich die Freundin anrufen und sich zur Sauna-Night verabreden. Das Hotel Panorama Royal bietet eine gute Gelegenheit, dem Körper etwas Gutes zu tun, sich zum Plaudern zu treffen, neue Leute kennenzulernen. Relaxed lebt es sich eben besser.