Solarway bietet Balkonkraftwerk mit zwei Solarmodulen zum Hammerpreis

Der Solarhändler Solarway aus Lemgo bietet ein Balkonkraftwerk-Set zum Tiefstpreis an: Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 Euro kostet das Balkonkraftwerk mit einer Nennleistung (AC) von 800W nur 319,99 Euro. Das Angebot umfasst einen Envertech EVT800 Wechselrichter, zwei 500-Watt-Solarmodule, vier MC4-Stecker Solarkabelverlängerungen und eine Netzanschlussleitung mit Betteri-Kupplung. Nach der Lieferung kann das Balkonkraftwerk direkt montiert und bequem per Bluetooth installiert werden.

Der EVT800 Mikrowechselrichter von Envertech und die beiden 500W Solarmodule werden im eleganten schwarzen Design geliefert. Auch für den flexiblen Anschluss der Module an den Wechselrichter werden die Verlängerungskabel à 2 m mitgeliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Betteri-Kabel für den Anschluss an das Hausstromnetz hat eine Länge von 5 m. Optional sind auch Halterungen für Balkon, Flachdach oder Ziegeldächer erhältlich.

Neben der praktischen Bluetooth-Installation bietet der EVT800 einige Effizienz- und Sicherheitsvorteile. Dank der zwei separaten MPPT-Kanäle des Wechselrichters werden die Solarmodule individuell angeschlossen und gesteuert. So werden Abschattungsverluste minimiert und der höchstmögliche Ertrag erzielt. Der EVT800 bietet integriertes WLAN für eine Steuerung und Überwachung der Module und des Wechselrichters per App. In der Envertech-App, EnverView 4.1.11, können Anwender auf historische Daten zugreifen, Echtzeitdaten abrufen sowie defekte Module identifizieren und deaktivieren, während die aktiven Solarmodule fortlaufend Solarstrom erzeugen.

Der EVT800 von Envertech erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP67 und hat eine Herstellergarantie von 15 Jahren. Das Balkonkraftwerk-Set mit dem EVT800 ist für nur 319,99 € auf Solarway erhältlich.