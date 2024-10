Seit rund einem Monat ist Astro Bot erhältlich und manche von euch sind vermutlich auf der Jagd nach all den versteckten Trophäen – wie ihr die Astro Bot Wie Pech und Schwefel (englisch Thick as Thieves) Trophäe bekommt, erfahrt bzw. seht ihr hier.

So einfach bekommt ihr die Astro Bot Wie Pech und Schwefel Trophäe

Damit ihr die Bronze-Trophäe bekommt, müsst ihr ein bisschen was tun – sie liegt nicht auf dem direkten Weg. Ihr müsst hierfür die Bots von Uncharted Legend Nathan Drake und Tomb Raider Urgestein Lara Croft freischalten und ein Foto machen, auf dem beide Meisterdiebe zu sehen sind. Während ihr Nathan Drake automaisch in der Schlangen Sternstraße nach dem Bosskampf gegen Lady Venomara bekommt, müsst ihr Lara Croft aus dem Camo Kosmos in den Hieroglitch-Pyramiden “retten”. Schleicht euch gekonnt an und schnappt euch die Schatzjägerin.

Dann müsst ihr nur noch die Kamera freischalten (64 Puzzlestücke werden dafür benötigt). Und dann die Kamera gut platzieren und abdrücken 😉

Falls ihr lieber einem Videoguide folgt, so habe ich für euch den Guide von Powerpyx hier eingebunden. Viel Erfolg beim Lösen des Rätsels.