Smite 2 erscheint ab 14. Jänner als kostenlose Open Beta-Version für PC

Weniger als ein Jahr nach der Eröffnung der Early Access-Alphaversion haben Titan Forge Games und Hi-Rez Studios angekündigt, dass Smite 2 am 14. Januar in die Open Beta eintritt.

Über Smite 2

Es war eine produktive Alpha für Smite 2, das in dieser Zeit sein Arsenal an spielbaren Göttern von 14 auf beeindruckende 45 erweitert hatte. Die Anzahl der Spielmodi im MOBA ist ebenfalls von nur einem auf sechs angewachsen, wobei neben der Open Beta-Version ein neuer Modus namens Joust gestartet wird. Während der Alpha hat Smite 2 auch eine Fülle von Verbesserungen und Erweiterungen am Kernspiel erhalten, um wirklich zu konkretisieren, was Titan Forge Games und Hi-Rez Studios für die Fortsetzung des beliebten MOBA geplant hatten. Mit der Open Beta-Veröffentlichung können alle Spieler Smite 2 kostenlos herunterladen und direkt ins Geschehen einsteigen.

Ein ganz neuer Gott, Aladdin, der Sultan, wird nächste Woche zur gleichen Zeit wie die Open Beta veröffentlicht. Aladdin nimmt die Rolle des magischen Attentäters und Junglers an und hat auch ein einzigartiges Toolkit, mit dem er den Geist anrufen kann, um ihm im Laufe des Spiels drei Wünsche zu erfüllen: Sofort wieder zum Leben erweckt werden, Bonusgold verdienen oder alle Abklingzeit zurücksetzen. Jeder Wunsch kann nur einmal pro Spiel verwendet werden, also sollten sie verwendet werden, um das Spiel auf den Kopf zu stellen. Mit der neuen Engine, die Smite 2 verwendet, kann Aladdin auch auf Wänden laufen, indem er eine Technologie verwendet, die in der Engine, die das ursprüngliche MOBA verwendet, nicht möglich ist.