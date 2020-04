Smartwatch Huawei Watch GT 2e ab Mitte April verfügbar

Gute Nachrichten für alle Smartwatch-Fans – Huawei enthüllte im Rahmen des Huawei P40 Series Global Launch Event die Huawei Watch GT 2e Smartwatch, die sich besonders an SportlerInnen richtet. Was sie zu bieten hat, erfahrt ihr hier.



Was hat die Huawei Watch GT 2e zu bieten?

Die moderne Smartwatch, deren Design vor allem junge und aktive Menschen anspricht, bietet über 100 verschiedene Sportmodi. Für noch gezielteres und individuelleres Tracking von zahlreichen Sportarten. Zu den bisherigen 15 Modi, die Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Indoor-Workout umfassen, gibt es jetzt 85 weitere Modi, die über die neue Huawei-Smartwatch getrackt werden können. Dazu zählen Trendsportarten wie HipHop-Dance, Klettern oder auch Surfen, die exakt aufgezeichnet werden. Die Smartwatch erkennt automatisch, wenn Workouts begonnen werden, und startet den entsprechenden Modus. So kann jedes Workout kinderleicht getrackt werden. Die Huawei Watch GT 2e kann sechs verschiedene Trainingsarten erkennen. Außerdem ist die Smartwatch in der Lage mehr Satelliten zu suchen, um eine genauere Information über Standort und zurückgelegter Strecke zu geben. Weiters erinnert ein Warnton daran, sich zu bewegen, wenn der Nutzer über eine Stunde nicht aktiv war. Diese Funktion kann in der Huawei Health Care App gesteuert werden.



Über die Smartwatch ist es nicht nur möglich Anrufe direkt anzunehmen, auch Benachrichtigungen für SMS, E-Mail, Kalender und soziale Medien können empfangen werden. Für wackelfreie Aufnahmen mit dem Smartphone verfügt die Smartwatch außerdem über eine Kamerafernsteuerung. So können per Smartwatch Aufnahmen mit dem Smartphone gemacht werden.

Gleich wie das Vorgängermodell (hier geht’s zu unserem Huawei Watch GT 2 Test) verfügt auch die GT 2e über Huawei TruSeen und TruRelax. Der starke Akku, dank Kirin A1, mit einer Laufzeit von bis zu zwei Wochen, kann mit dem aktiven Lebensstil der Nutzer Schritt halten. Die neue Energiesparfunktion kann die Batterieleistung außerdem gezielt anpassen, um so eine noch längere Leistung zu versprechen. Das TPU-Material sorgt für einen erhöhten Tragekomfort, auch beim Sport. Die Huawei Watch GT 2e verfügt außerdem über ein hochpräzises 1,39-Zoll-AMOLED-Touch-Display mit hoher Auflösung in Retina-Qualität (454x45x).