Slime Rancher 2: In Early Access verfügbar, schlägt Rekorde

Slime Rancher 2 wurde gerade erst im Early Access eingeführt und hat bereits fast 1.000 überwiegend positive Steam-Bewertungen gesammelt!

Das Spiel wurde schon lange von der Community erwartet (hier geht’s zur Steam-Seite), und die Zahlen sprechen dafür: Obwohl das Game noch nicht lange erhältlich ist, hat es einen vorherigen Verkaufsrekord des Studios bereits gebrochen. Nick Popovich, CEO von Monomi Park und Direktor der Slime Rancher-Serie, sagte Anfang des Jahres, dass sich die Fortsetzung “wie Slime Rancher anfühlt, nur glatter, expansiver, reicher an Details und mit vielen Optimierungen und Veränderungen der Lebensqualität”, und es scheint, dass neue und langjährige Fans das Ergebnis genießen. Mittlerweile gibt es bereits über 900 positive Bewertungen für das Spiel, und für ein lässiges Indie-Spiel am ersten Tag in Early Access ist das eine erstaunliche Menge an Positivität in den Benutzerbewertungen. Popovich gab an, dass Slime Rancher 2 den vorherigen besten Verkaufstag des Studios ganz klar übertroffen hatte.

“Das Maß an Unterstützung, das wir von unserer Community und unseren Partnern erhalten haben, übersteigt alles, was wir uns hätten vorstellen können”, sagte Popovich. “Ich hatte eine Art verrückten Wunschtraum für den Start im Kopf, dass wir vielleicht in den ersten 24 Stunden 100.000 Exemplare verkaufen könnten, und wir haben das in weniger als 6 Stunden in den Schatten gestellt, mit überwältigend positiven Bewertungen auf Steam obendrein (etwas, das wir persönlich seit Jahren an dem Original schätzen). Wir haben uns gefreut, den Spieler:innen dabei zuzusehen, wie sie die prismatische Welt erkunden, die wir geschaffen haben, und vor allem alle Reaktionen, die Menschen von ihren Kindern geteilt haben, die das Spiel zum ersten Mal gesehen haben. Wenn ich also etwas sagen kann, wäre es ein riesiges Dankeschön an alle, die ihre Abenteuer auf Rainbow Island begonnen haben und dass wir es kaum erwarten können, euch in all den folgenden Updates zu zeigen, was wir für diese Welt auf Lager haben.” Slime Rancher 2 ist jetzt nach einiger Entwicklungszeit auf PC und Xbox Serie (Game Pass) erhältlich.