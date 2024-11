Skullcandy Hesh ANC Test: Ideale ANC-Kopfhörer zum Mitnehmen

Was sagt die offizielle Shop-Website der Skullcandy Hesh ANC -Kopfhörer? Da gibt es einiges zu berichten: Viele Menschen lassen es sich einiges kosten, um zu zeigen, dass sie sich Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung leisten können. Diese Kopfhörer sind allerding für den Rest von uns. Für diejenigen von uns, die mehr daran interessiert sind, eine großartige Playlist zu hören, als unseren Status zu zeigen. Aber dabei verweist der Hersteller darauf, dass ihr dabei an nichts spart: Die Kopfhörer bieten ein digitales aktives Geräuschunterdrückungserlebnis mit 4 Mikrofonen, das mit allem mithalten kann.

Der erste Eindruck

Unser Testgerät kam in der Farbe Mod White zu uns, und die braunen Ohrpolster heben sich dezent vom Bügel ab. Sie lassen sich auf Wunsch abziehen und wechseln, eine gute Sache. Hier ist alles ein Stück weit beweglich: Die Ohrteile können um 180 Grad gedreht werden, minimal nach innen geneigt werden und natürlich könnt ihr den Bügel verlängern, um auch größeren Köpfen angenehm gerecht zu werden. An der rechten Ohrpartie findet ihr sowohl das Bedienteil, eine LED als auch die Anschlüsse – so wisst ihr nach wenigen Minuten stets, welcher Ohrpolster nach rechts und welcher nach links gehört. Übrigens fließen hier sowohl matte als auch glänzende Teile ineinander, das sorgt für einen dezenten Hingucker.

Das erste Aufsetzen der Skullcandy Hesh ANC überrascht dann ebenso: Etwas leichter, als ich es vermutet hätte, sitzen die Kopfhörer auf meinem Schädel. Nur wenig Druck wird von den Ohrpolstern auf die Ohren ausgeübt, das macht auch längeres Tragen angenehm. Ebenjener Druck ist aber notwendig, wenn ihr euch in den Sport begebt – hier kann ich berichten, dass selbst beim Laufen oder bei raschen Bewegungen absolut nichts wackelt oder rutscht. Kein Wunder, dass der Hersteller diese Kopfhörer unter der Kategorie Active Use anführt. Übrigens: Das Bedienteil besteht aus vier Knöpfen (ANC ein/aus, Lauter, Play/Pause, Leiser), der USB-C-Buchse und einer 3,5 mm-Buchse, die als Eingang dient.



Konfiguration? App, nein danke!

Viel mehr gibt es nicht zu sagen, dann kann man auch schon mit dem Probehören der Skullcandy Hesh ANC loslegen. Hier müsst ihr einfach nur für ein, zwei Sekunden die Play/Pause-Taste gedrückt halten, und dann kommt schon die Sprachausgabe zum Tragen. Mit „Power On“, „Connected“, „Power Off“ und anderen Ansagen wisst ihr immer genau, was gespielt wird. Dank der Magie von Bluetooth 5.0 ist das Koppeln mit eurem Smartphone oder anderen Zuspielgeräten ein Kinderspiel, natürlich könnt ihr auch zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Das funktioniert im Alltag wirklich gut, ein Hoch auf den mittlerweile ubiquitären Standard!

Skullcandy selbst hat zwei Apps in den Online-Stores – einerseits Skullcandy und andererseits Skull-iQ. Allerdings braucht ihr keine davon, denn sowohl die gedruckte Schnellstartanleitung als auch beide Apps sagen euch unmissverständlich, dass die Hesh ANC einfach so zum Koppeln und Loshören gedacht sind. Daher findet sich in diesem Review kein eigener Punkt, der die App-Anbindung des Produkts näher erläutert. Damit einher gehen auch die klassischen Vor- und Nachteile: Abgesehen vom Zuspielgerät und dessen Equalizer habt ihr nun keine Option mehr, irgendetwas zu verändern, auch die Sprachausgabe der Kopfhörer bleibt strikt auf Englisch. Dafür ist die Bedienung so einfach, wie sie nur sein kann!

Die Hesh ANC in der Praxis

Dementsprechend gestaltet sich dann auch die Erwartungshaltung an die Kopfhörer. Anstatt hier bis ins Detail Sounds und Klänge zu optimieren oder viel Aufwand betreiben zu müssen, präsentieren sich die Skullcandy Hesh ANC als zugängliche und unkomplizierte Lösung, zu der man rasch und gerne greift. Denn der sanfte Druck auf die Seiten weckt Vertrauen, ob es nun in einem sportlichen Kontext ist oder einfach im Alltag. Wie eingangs bereits erwähnt könnt ihr das Produkt ohne jeden Zweifel zum Laufen verwenden, aber auch bei Ballsportarten wäre das absolut kein Problem – selbst mit raschen Bewegungsabläufen und raschen Richtungswechseln sitzen die Kopfhörer wie angegossen.

Beim Klang verhält sich das Gerät angemessen: Das ANC tut seine Pflicht, gerade in Verbindung mit Musikgenuss könnt ihr so richtig abschalten. Auch als Freisprecheinrichtung funktionieren die Kopfhörer sehr gut, und der Stereo-Effekt bei Songs sorgt für eine breite Klangbühne. Standardmäßig servieren die Skullcandy Hesh ANC einen ausgeglichenen Klang, ohne Frequenzen zu bevorzugen: Stimmen treten klar hervor, die Höhen sind sauber und der Bass ist vorhanden, ohne etwas zu übertünchen. Extra-Features wie Spatial Audio und dergleichen gibt es nicht – das ist in dieser Preisklasse aber ohnehin absolut kein Thema. Mir gefällt der schnörkellose Zugang dieser Kopfhörer, und auch die Technik überzeugt.

Skullcandy Hesh ANC: Die Technik

Der Hersteller beschreibt die Kopfhörer ganz richtig als Over-Ear-Geräte, die sich mit Bluetooth 5.0 mit einem oder zwei eurer Geräte verbinden. Seine Impedanz wird mit 32 Ohm angegeben, und der Treiberdurchmesser beträgt 40 mm – das ist ein ordentlicher Wert, ist aber bei der Größe der Ohrpolster auch angemessen. Die THD – Total Harmonic Distortion – wird mit unter 3 % beziffert, also liegt die Klangtreue im Umkehrschluss bei über 97 %. Das ist schwer in Ordnung! Zudem gibt es auch noch einen Wert zum Schalldruckpegel, der wird mit 99,63 angegeben.

Beim unterstützten Frequenzgang überrascht uns die Angabe keineswegs, denn 20 – 20.000 Hz sind dabei der übliche Standard. Zu guter Letzt dürfen wir uns noch das Gewicht der Skullcandy Hesh ANC zu Gemüte führen: Die faltbaren Kopfhörer wiegen alles in allem genau 228 Gramm. Dabei ist natürlich das 3,5 mm-AUX-Kabel (liegt übrigens bei) nicht mitgerechnet, ihr werdet die Teile aber vermutlich stets kabellos verwenden wollen. Die angegebenen 22 Stunden Akkulaufzeit gelten wie üblich ohne ANC, sind aber ebenfalls ein guter Wert und tragen somit zu einem wohlwollenden Ergebnis bei.