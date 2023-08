Skull & Bones lädt zum Beta-Test Ende August 2023 ein

Am nächsten Wochenende findet ein geschlossener Beta-Test für Skull and Bones am PC statt. Interessierte können sich dafür registrieren!

Mehr zu Skull & Bones Beta

Vom 25. bis 28. August läuft die geschlossene Beta, und somit dürfen nur eingeladene Personen spielen. Wir können uns auf dieser Ubisoft-Website für die Teilnahme an der geschlossenen Beta registrieren. Auch wichtig zu wissen, die Betaversion wird ausschließlich auf dem PC spielbar sein. Wenn ihr für die Teilnahme ausgewählt werdet, erhaltet ihr eine Einladung an eure registrierte Ubisoft Connect-E-Mail-Adresse.