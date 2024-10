Silent Hill 2 Remake Test – In unseren rastlosen Träumen

Alone in the Dark, Sweet Home, Resident Evil und… natürlich Silent Hill. Die fiktive Stadt in den USA ist so synonym mit Survival Horror wie kaum ein andrer Begriff. Während der erste Teil der Serie bereits ikonisch ist, gilt dabei vor allem das 2001 erschienene Silent Hill 2 als das vielleicht richtungsweisendste Spiel des Genres bis zu Resident Evil 4 im Jahr 2005. Nach 23 Jahren hat der Herausgeber Konami nun einen Entwickler mit Horror-Routine damit betraut, den Klassiker in moderner Qualität neu zu entwickeln.

Der polnische Entwickler Bloober Team hat mit Spielen Wie Layers of Fear 1 & 2, Blair Witch und The Medium eine ganze Stange an Erfahrung mit Horror-Titeln – allerdings war die Qualität dabei immer eine Frage des Geschmacks. Zudem liegt die Latte für Remakes von Surival Horror Spielen nach den fantastischen Neuauflagen der Resident Evil Reihe (Resident Evil 2, Resident Evil 3 und kürzlich das großartige Resident Evil 4 Remake) äußerst hoch. Kein Druck also. Wir haben uns in den Horror gestürzt und uns angesehen, ob Silent Hill 2 Remake den Erwartungen gerecht werden kann.

Silent Hill 2 Remake ist ab sofort für PlayStation 5 und PC verfügbar.