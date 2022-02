Sifu: Vengeance Edition erscheint im Mai für PS4 und PS5

Über Sifu

Mit der fesselnden Intensität klassischer Kung-Fu-Filme und realistischen, ungeschönten Kämpfen erzählt Sifu die Geschichte eines jungen Kung-Fu-Schülers, der sein bisheriges Leben damit verbracht hat, für den Tag der Abrechnung zu trainieren, nachdem seine gesamte Familie von einem mysteriösen Todeskommando brutal ermordet wurde.

Das einzigartige Gameplay von Sifu repräsentiert zwei etablierte und beliebte Spielegenres und verbindet die Intensität und den zeitlosen Nervenkitzel eines Beat’em-ups mit dem fesselnden Design eines 3D-Actionspiels. Vor der detaillierten Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt kommen Spielende einem uralten Geheimnis auf die Spur und müssen eine Reihe schwieriger Konfrontationen bestehen, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen! Um die Widrigkeiten zu überwinden, die sich gegen sie auftürmen, können sie sich nicht nur auf ihre Kung-Fu-Künste, sondern auch einen magischen Anhänger verlassen, der die Macht besitzt, sie nach dem Tod wiederzubeleben. Der Preis der Magie ist jedoch hoch: Sie werden jedes Mal, wenn sie ins Leben zurückkehren, deutlich altern. Die Zeit ist der Preis, den sie für ihre Rache zahlen werden.

Der exquisite, handgezeichnete Artstyle des Spiels ist eine Hommage an Kung-Fu-Filmklassiker, in denen die Themen Rache und Erlösung Teil zeitloser Geschichten sind, die sich perfekt mit Sloclaps Martial-Arts-Gameplay-Expertise verbinden. Sifu bietet eine einzigartige Herangehensweise an die Kampfkunst und deren Ästhetik, was dieses Spiel zu einem wahren Erlebnis für Kung-Fu-Fans macht.

Die von Microids zusammengestellte Vengeance Edition, die am 3. Mai 2022 für PlayStation5 und PlayStation4 erscheint, kann ab sofort vorbestellt werden und bietet Fans eine Menge toller Inhalte.