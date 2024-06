Shokz OPENSWIM PRO Test: Guter Klang im Wasser und zu Land

Ein wahres Multitalent erwartet uns mit dem Shokz OPENSWIM PRO . Was die Knochenschall-Technologie alles kann, lest ihr hier im Test! Das sagt übrigens der Hersteller selbst zu diesem Produkt:

Genauer gesagt bedeutet dies, dass ihr dieses Gerät bis zu zwei Meter tief untertauchen dürft, und das für bis zu zwei Stunden am Stück. Das sollte für jedes Workout im Wasser reichen! Dank der Open-Ear-Konstruktion hört ihr dabei euer Umfeld immer mit, somit lassen sich die Shokz OPENSWIM PRO auch problemlos im Straßenverkehr tragen. Da nichts in euren Ohren steckt, ist das längere Tragen dieser Kopfhörer auch äußerst komfortabel. Bis zu neun Stunden halten die Knochenschall-Kopfhörer durch, und der stabile Halt des flexiblen Bügels sichert den Sitz an eurem Kopf. Legen wir los mit unserem Testbericht und packen wir das Gerät zunächst mal aus seiner hochwertigen Verpackung aus!

Mit seinen flexiblen, ergonomisch geformten Ohrbügeln und einem Kopfband aus einer Nickel-Titan-Legierung bleibt er bequem an seinem Platz, egal ob ihr laufen, hüpfen oder ins Wasser springen wollt. Wiederholte Sprünge ins Wasser bestätigen diesen Eindruck nur noch: Was ihr auch macht, die Audio-Gerätschaft bleibt fest an euren Ohren. Das ist aber äußerst angenehm, dank dem geringen Gewicht von 27 Gramm spürt ihr sie nach einer Weile gar nicht mehr! Allerdings ist gerade unter Wasser das eventuell ein Nachteil, denn: Der Shokz OPENSWIM PRO schwimmt nicht, sondern geht unter wie ein Stein. In einem Pool kein Problem, aber in einem See? Wie er in Action aussieht, seht ihr hier:

Sehr wohl ändern lässt sich der EQ-Modus, hierbei dürft ihr euch zwischen Standard (ausgeglichen) und Gespräch (hebt die Mitten, also Sprache hervor) entscheiden. Dann könnt ihr noch das dank des aktuellsten Bluetooth-Standard bekannte MultiPoint-Pairing, sprich die Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig, aktivieren oder deaktivieren. Ihr könnt zudem auch ganz fein trennen, mit welchen Geräten ihr gerade verbunden sein wollt, das geht kinderleicht und in Sekundenschnelle. Sowohl die Multifunktionstaste als auch die gemeinsam gedrückten Laut/Leiser-Tasten können jeweils einer Funktion (Sprachassistent oder Moduswechsel) zugeordnet werden. Zu guter Letzt gibt es auch noch die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren (bei uns war R_09 aktuell) und die Benachrichtigungssprache zu ändern. Übrigens könnt ihr die Shokz OPENSWIM PRO nicht stummschalten – noch nicht, jedenfalls!

Wie es den Standard im Jahre 2024 so darstellt, ist diese App natürlich sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Habt ihr die Shokz OPENSWIM PRO mit eurem Smartphone gekoppelt, erkennt die App sie binnen Sekunden und gibt euch dann weitere Einstellungs-Optionen an die Hand. Gleich oben könnt ihr den Kopfhörermodus zwischen Bluetooth und MP3 wechseln. Während Bluetooth die gewöhnliche Variante darstellt und einfach als Kopfhörer für euer Smartphone fungiert, könnt ihr im MP3-Modus vorher auf das Produkt gespeicherte Audio- und Musikdateien (auch m4a, aac und dergleichen sind möglich). Somit könnt ihr eure Medien dann entweder ganz ohne Smart-Gerät in der Nähe genießen, oder auch unter Wasser! Denn eine Bluetooth-Verbindung reißt unter Wasser ab, daran lässt sich nichts ändern.

Wenn ihr die Shokz OPENSWIM PRO erst mal in Händen hält, fällt vor allem der gummierte, flexible Bügel auf. Das gesamte Gerät ist ganz leicht gummiert und fühlt sich im Prinzip wie ein glattgeschliffener Radierer an, hier gibt es nirgends unangenehme Kanten oder Ecken. Von oben betrachtet ist das Produkt völlig clean, da gibt es keinerlei Unterbrechungen der Struktur. Dreht ihr die Kopfhörer um, gibt es ein bisschen was zu sehen: An der rechten Seite ist im blauen Bügel ein vierpoliger, magnetischer Connector eingefasst. Dieser dient zum Aufladen und zur Datenübertragung von Musikdateien via Computer für den MP3-Modus. Direkt darunter, allerdings schon im roten Kopfhörer-Bereich, befinden sich die Tasten.

Die Shokz OPENSWIM PRO im Alltag

Auch, wenn sie so eigentlich nicht dafür vorgesehen wären, habe ich die Shokz OPENSWIM PRO in trockenen Gefilden ausprobiert. Im Büro-Alltag hat mich nämlich das Open-Ear-Design wie schon bei der HUAWEI-Lösung angesprochen. Lange Tragezeiten sind möglich, und die gestalten sich noch dazu komfortabel? Da wollte ich wissen, wie sich diese Sportkopfhörer so schlagen. Nach der Kopplung mit dem Firmentelefon ging es auch schon los, und ich mischte nahtlos Telefonate mit Musikgenuss zwischendurch. Durch die erhöhte Beanspruchung mit Telefonie schaffte ich es nicht ganz auf die angegebenen Laufzeiten des Herstellers, aber das Aufladen in der 30 Minuten langen Mittagspause deckte meine Anforderung vollkommen ab.

Hier möchte ich mich gleich noch zur Bedienung der Shokz OPENSWIM PRO äußern: Die Knöpfe sind zwar klein, aber gut zu ertasten. Wenn ihr euer rechtes Ohr locker mit der Hand zuhaltet, fällt euer Daumen fast perfekt auf die Steuerung. Der Knopf näher an eurem Ohr erhöht die Lautstärke, und der Knopf weiter weg verringert sie. Dank des Multifunktionsknopfs am linken Hörteil könnt ihr problemlos auch Anrufe annehmen und verweigern – das funktioniert wunderbar. Einzig und allein die gewöhnungsbedürftige Optik könnte einem tatsächlichen Tragen im Alltag bzw. im Büro im Wege stehen. Aber das betrifft auch nur den Bügel am Hinterkopf, denn ansonsten verschwindet das Produkt ziemlich gut in der Frisur und hält sich bedeckt.

Der Klang mit dem Knochenschall

Nun stellte sich mir die Frage: Wie gut kann so ein Kopfhörer überhaupt klingen? Denn das Open-Ear-Design stellt ja sicher, dass ihr eure Umgebung genauso gut hört wie ohne Kopfhörer. Dementsprechend strahlen die Shokz OPENSWIM PRO eure Musik und Audio-Medien nur zur Klangbühne dazu, und das ist natürlich Gewöhnungssache. Sehr cool ist, dass es sich hier nicht um offene Lautsprecher handelt, die einfach durch die Gegend schalmeien! Nein, diese Lösung verlässt sich auf Knochenschall, sprich, der Großteil des Audios wird für euch erst dadurch hörbar, weil der Kopfhörer leicht gegen eure Wangenknochen drückt. Beim Testen mit unterschiedlichsten Musik-Genres komme ich nun zur folgenden Einschätzung: Das Produkt tut sich mit Höhen und Mitten ziemlich leicht, versucht sich aber auch am Bass.

Gerade bei für den Sport geeigneten und eher basslastigen Titeln (hey, Jamiroquai!) und einer höheren Lautstärke wird es für euch nicht unangenehm laut. Dafür beginnen die Shokz OPENSWIM PRO spürbar im Takt zu vibrieren, was ein äußerst interessantes Gefühl an den Ohren ist! Insgesamt muss man sagen, dass die Klangwelt der Kopfhörer im guten Durchschnitt liegt. Natürlich wären noch klarere Höhen, sauberere Mitten und knackigere Bässe schön, aber dann muss man zu einem anderen Design greifen. Mit diesem Open-Ear-Design liegt der Fokus ganz klar auf Komfort, dem festen Sitz und praktisch ist das Ganze zudem auch noch. Wenden wir uns nun allerdings dem Hauptpunkt des Kopfhörers zu, setzen wir die Silikonstöpsel in die Ohren und begeben uns auf einen Tauchgang…

Im Wasser: Wow!

Wer bislang noch nie mit solchen Kopfhörern im Wasser war, für den ist das eine kleine Revolution. Gerade, wenn ihr öfter mal eure Längen schwimmen wollt, ist der Musikgenuss geradezu ein Game Changer! Selbst beim Untertauchen bleibt die Soundqualität in den allermeisten Fällen gleich, natürlich nur mit dem Vorbeirauschen des Wassers an euren Ohren garniert. Hier müsst ihr eventuell an der Lautstärke drehen, denn gerade mit einer Gegenstromanlage wird das unter Wasser schnell mal laut und die Geräuschkulisse konkurriert untereinander. Verwendet ihr die Ohrstöpsel nicht, ändert sich der Klang geringfügig: Sind eure Ohren mit Wasser gefüllt, fühlt sich der Klang lauter an, und die tiefen Töne treten dominanter hervor. Befindet ihr euch wieder an Land und könnt ihr eure Ohren vom Wasser befreien, stellt sich logischerweise der Normalzustand wieder her.

Um es nochmals hervorzuheben: Es ist wirklich etwas ganz Anderes, beim Schwimmen und Tauchen (bis zwei Meter Tiefe) Musik am Ohr zu haben. Die Übertragung des Knochenschalls funktioniert überraschend gut, und das macht die Shokz OPENSWIM PRO zu einer hervorragenden Kopfhörer-Alternative für alle Schwimm-Fans. Denn nicht nur im und unter Wasser, auch bei sonstigen Workouts und in der Freizeit machen sie eine gute Figur. Sie sind angenehm zu tragen, verursachen keine Druckstellen auch bei längerer Verwendung, und telefonieren könnt ihr damit auch! Einmal sei es noch gesagt: Da kein Bluetooth-Signal durch das Wasser dringen kann, müsst ihr zuvor die Musikstücke, die ihr dann im Wasser hören wollt, zuvor auf das Gerät spielen. Und natürlich gilt es dann, den Modus zu wechseln, damit das Produkt auch auf die von euch gespeicherten Medien zugreift.

OPENSWIM PRO: Die Technik

Wenden wir uns dem Datenblatt zu: Neben den Kopfhörern selbst sind im Lieferumfang ein vierpoliges, magnetisches Ladekabel (/endet auf USB-A), Schwimm-Ohrstöpsel, ein wasserdichtes Etui aus Silikonkautschuk sowie die Gebrauchsanweisung enthalten. Mit dem Ladekabel könnt ihr binnen zehn Minuten bis zu drei Stunden Akkulaufzeit herausholen, und insgesamt werden zwischen sechs (MP3-Modus) und neun Stunden (Bluetooth) erreicht. In 90 Minuten ist das Produkt von Null auf Hundert wieder aufgeladen, und der 160 mAh fassende Akku schlägt sich da sehr gut. Der Bluetooth 5.4-Standard wird bei den Shokz OPENSWIM PRO verwendet.

Das ermöglicht es natürlich auch, mit zwei Produkten gleichzeitig verbunden sein zu können. An der Bluetooth-typischen Reichweite von etwa zehn Metern ohne störende Hindernisse ändert sich nichts. Der Shokz OPENSWIM PRO ist nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt, bis zu zwei Stunden am Stück in bis zu zwei Metern Tiefe könnt ihr den Kopfhörer verwenden. Sein Gewicht beträgt übrigens nur 27,3 Gramm, das ist den leichten verbauten Materialien (Silikon, Kunststoff und eine Nickel-Titan-Legierung) geschuldet. Der Frequenzgang wird mit 20 Hz – 20 KHz, die Lautsprecherempfindlichkeit mit 105 ± 3 dB und die Mikrofonempfindlichkeit mit -38 dB ± 1 dB angegeben.