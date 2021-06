Shin Megami Tensei V Release Datum bekannt gegeben

Das Dark-Fantasy-Rollenspiel mit High School-Elementen wird am 12. November 2021 für die Nintendo Switch erscheinen. Neben dem nun konkreten Datum sind dem Trailer aber noch weitere interessante Erkenntnisse zu entnehmen. Aber seht am Besten selbst.

Persona 5 in düster?

Klar, am Anfang stand Shin Megami Tensei und erst danach trat die daraus resultierende Spinoff-Reihe Persona auf den Plan. Diese trat nun spätestens mit der Veröffentlichung von Persona 5 vor ein paar Jahren aus dem Schatten der Hauptserie und erfreute sich großer Beliebtheit. Ein Erfolg der sicherlich auch auf Shin Megami Tensei V abfärben soll. Das dachten sich wohl auch die Entwickler, denn Teil 5 sieht anhand des gezeigten Videomaterials schon einmal aus wie ein düsteres Persona 5.

Im gut 3 minütigen Trailer lässt sich zum Beispiel schon einmal erkennen, dass es auch in diesem Teil wieder möglich sein wird, mit den Dämonen Gespräche zu führen und diese sogar zu bekehren. Auch die Fusion unserer erhaltenen Monster wird erneut möglich sein. Dazu schlüpfen wir anscheinend abermals in die Rolle eines High School Schülers aus Tokio und begeben uns auf ein Abenteuer in verzerrte Realitäten. Insofern ATLUS seine großartige Arbeit auch mit Shin Megami Tensei V fortsetzt, werden wir abermals hellauf begeistert sein. Wir sind auf jeden Fall einmal gespannt auf den 12. November 2021.