Shin-chan: Abenteuer in Kohlenburg kommt für PC und Nintendo Switch

Shin-chan: Abenteuer in Kohlenburg bringt euch in ein ganz neues Gebiet – dieses Mal befindet sich die ganze Familie in Akita!

Über Shin-chan: Abenteuer in Kohlenburg

Da sein Vater arbeitet und seine Mutter damit beschäftigt ist, sich um seine Schwester Himawari zu kümmern, gibt es Shin-chan (und damit auch uns) das gleiche Maß an Freiheit, die Landschaft zu erkunden. Und wow, wird das ein gemütliches Erlebnis! Es ist Sommer, die Zeit vergeht langsam, während wir wandern, mit Menschen sprechen, die in der Gegend leben, und uns an Aktivitäten beteiligen. Die ersten Tage im Spiel fühlen sich so an, als würden wir einfach nur Zeit mit der Familie verbringen. Früh werdet ihr lernen, wie ihr mit Flora und Fauna umgeht, und diese dann entweder einer Sammlung hinzuzufügen oder anderen Figuren zu bringen. Dafür bekommt ihr Belohnungen, das Erhöhen der Zuneigung oder auch den Zugang zu neuen Bereichen.

Obwohl die Serie immer frech und schräg war, Shin-chan: Abenteuer in Kohlenburg ist ein waschechtes Cozy-Game. Das Ziel ist es, das Leben langsam in Angriff zu nehmen und die Dinge zu genießen, wie sie passieren. Bleibt mal stehen, schnuppert an den Blumen, genießt die Aussichten: Akita ist eine schöne, kleine Stadt so wie die ersten wenigen Gebiete, in die wir Zugang bekommen, um die Attraktivität des ländlichen Landes zu umarmen. In der Zeit ändert sich die Welt um Shinnosuke und damit auch die euch gebotenen Möglichkeiten. Bekannte Figuren werden ebenfalls im Game inkludiert, und schnell kommt ein Gemeinschaftsgefühl auf. Warten wir’s ab, wie sich der Titel tatsächlich spielt, wenn Shin-chan: Abenteuer in Kohlenburg am 24. Oktober 2024 auf Nintendo Switch und PC (via Steam) erscheint!