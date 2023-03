Shazam! Fury of the Gods startet am 16.3.2023 im Kino

Gute Nachrichten für die Fans des Teenagers Billy Batson – nach dem Debüt 2019 feiert der übermenschliche Held mit Shazam! Fury of the Gods am 16.3.2023 das Kino-Comeback.

Worum geht’s?

Mit „Shazam! Fury of the Gods“ setzt die Geschichte von Teenager Billy Batson fort, der sich in sein erwachsenes Superhelden-Alter-Ego Shazam verwandelt, sobald er das Zauberwort „Shazam!“ ausspricht.

Folgende Darstellerinnen und Darsteller kehren in „Shazam! Fury of the Gods“ in ihre Rollen zurück: Zachary Levi („Thor: Tag der Entscheidung“) als Shazam, Asher Angel („Story of Andi“) als Billy Batson, Jack Dylan Grazer („Es Kapitel 2“) als Freddy Freeman, Adam Brody („Promising Young Woman“) als Superheld Freddy, Ross Butler („Raya und der letzte Drache“) als Superheld Eugene, Meagan Good („Day Shift“) als Superheldin Darla, D.J. Cotrona („G.I. Joe – Die Abrechnung“) als Superheld Pedro, Grace Caroline Currey („Annabelle 2“) als Mary Bromfield/Superheldin Mary, Faithe Herman („This Is Us: Das ist Leben“) als Darla Dudley, Ian Chen („Bailey – Ein Hund kehrt zurück“) als Eugene Choi, Jovan Armand („Second Chances“) als Pedro Pena, Marta Milans („White Lines“) als Rosa Vasquez, Cooper Andrews („The Walking Dead“) als Victor Vasquez und Djimon Hounsou („A Quiet Place 2“) als Zauberer. Neu im Cast sind Rachel Zegler („West Side Story“), Lucy Liu („Kung Fu Panda“-Filmreihe) und Helen Mirren („Fast and Furious 9“). Der Film wurde von Regisseur David F. Sandberg („Shazam!“, „Annabelle 2“) inszeniert und von Peter Safran („Aquaman“, „The Suicide Squad“) produziert.